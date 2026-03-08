El cantante y compositor estadounidense Country Joe McDonald, una de las figuras más representativas del movimiento contracultural de los años sesenta, murió a los 84 años. El artista falleció el 7 de marzo en la ciudad de Berkeley, en California.

Ads

Nacido como Joseph Allen McDonald en 1942, fue el fundador y voz principal de la banda Country Joe and the Fish, un grupo clave dentro de la escena psicodélica de San Francisco durante la década de 1960.

Puede interesarte

El músico alcanzó notoriedad mundial por su actuación en el histórico festival de Woodstock de 1969, donde interpretó la canción “I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag”, una sátira musical contra la guerra de Vietnam que se convirtió en un himno de protesta de la época.

Ads

Tras el éxito con su banda, McDonald continuó su carrera como solista y mantuvo a lo largo de los años una fuerte postura política en sus composiciones, abordando temas sociales, ambientales y bélicos.

Con su estilo irreverente y su compromiso con las causas sociales, el artista dejó una huella importante en la música y en la cultura de los años sesenta, consolidándose como una de las voces más representativas de una generación marcada por la protesta y el cambio social.

Ads