Murió Alberto Martín a los 81 años
El actor falleció este sábado. La triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg.
Alberto Martín murió este sábado a los 81 años. Según trascendió, el actor estaba internado.
La triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.
En diálogo con TN, el productor teatral se mostró conmovido por la muerte de su amigo y contó que estaban esperando que el actor mejore para juntarse a cenar: “El plan era ese, porque Alberto era un gran cocinero”.
Alberto Martín será recordado siempre por su generosidad y buena predisposición al trabajo. Fue amigo de la casa de la firma WAM.
