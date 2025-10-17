Por Marcelo Gobello

Nacido como Paul Daniel Frehley en el Bronx, Nueva York, en 1951, se unió a Kiss en 1973, integrando la formación original junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss. Con ellos, participó en los discos más emblemáticos de la banda, entre ellos Kiss (1974), Destroyer (1976) y Love Gun (1977), álbumes que marcaron una época y consolidaron la estética teatral y poderosa del grupo.

En 1978 lanzó su primer álbum solista, Ace Frehley, dentro del proyecto individual de los cuatro miembros de Kiss. El disco resultó el más exitoso de todos, impulsado por el clásico “New York Groove”, que alcanzó los primeros puestos en las listas internacionales. Tras su alejamiento del grupo en 1982, formó la banda Frehley’s Comet y continuó su carrera en solitario, manteniendo siempre un público fiel.

En los años noventa regresó a Kiss para la recordada gira de reunión, y en 2014 fue incorporado al Rock and Roll Hall of Fame junto a la formación original.

Estilo y legado

Ace Frehley no fue un guitarrista de virtuosismo extremo, pero su aporte al rock radicó en su capacidad para combinar melodía, energía y actitud. Con su guitarra Gibson Les Paul y amplificadores Marshall, logró un sonido potente y reconocible, caracterizado por riffs sencillos pero efectivos y solos cargados de expresividad.

Su estilo privilegiaba la melodía sobre la velocidad, con un manejo preciso del espacio y el silencio, lo que otorgaba dramatismo a cada interpretación. Temas como Shock Me, Cold Gin o Parasite son ejemplos de su enfoque melódico y de su habilidad para construir solos memorables. En vivo, sus actuaciones eran además un espectáculo visual: guitarras humeantes, pirotecnia y efectos especiales que reforzaban la dimensión teatral de Kiss.

Frehley influyó en múltiples generaciones de guitarristas, desde el hard rock clásico hasta el glam metal de los ochenta. Su figura contribuyó a definir la imagen del guitarrista de rock como un personaje tanto escénico como musical, donde el show y el sonido se funden en una misma identidad.

Despedida de una leyenda

Con su muerte, el rock pierde a un ícono de una época. Ace Frehley fue mucho más que el guitarrista de Kiss: fue un pionero del espectáculo moderno en el rock, un creador de riffs inmortales y un músico que supo hacer de la guitarra eléctrica un instrumento de identidad y fantasía.

Su legado, plasmado en canciones que aún resuenan en los escenarios del mundo, confirma que la huella del “Spaceman” seguirá brillando en la historia del rock.

¡Vuela alto "Hombre del Espacio"!