La fiesta más colorida y popular del verano llega a Punta Mogotes con una propuesta abierta a toda la comunidad para disfrutar en familia y con amigos. El encuentro será desde las 19:30 sobre la calle colectora, frente a los balnearios 8 y 9, en la zona del Parque de Mogotes, con entrada libre y gratuita.

Organizado por la Administración Punta Mogotes, el evento reunirá a destacadas murgas y batucadas locales que llenarán la noche de música, ritmo, baile y alegría, en el marco de los tradicionales festejos de carnaval: participarán Murga Caprichosa Alegría, Poderoza Kaydem, Batucada Vieja Escuela, Murga Parlantes en el Corazón, Batería Impacto y Murga Venganza de los Pobres.

Desde la organización señalaron que “vecinos y turistas están invitados a sumarse a esta gran celebración popular que promete una noche inolvidable junto al mar, con todo el espíritu festivo que caracteriza a Punta Mogotes”.

