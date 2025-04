El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de General Pueyrredon realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para solicitar la inclusión de empleados municipales en el régimen jubilatorio diferencial previsto por el Decreto Provincial 926/2013. Este decreto contempla condiciones especiales para trabajadores que desempeñan tareas esenciales en la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Cristian Milasincic, secretario adjunto del STM, explicó que el reclamo busca beneficiar a los más de 300 trabajadores que se desempeñan en la Dirección de Niñez y Juventud. “Son compañeros que están sometidos a un desgaste físico y emocional constante, trabajando con chicos en situación de vulnerabilidad, de calle, en conflicto, o víctimas de violencia. Entendemos que deben poder jubilarse de forma anticipada, como lo establece el decreto para otros trabajadores provinciales en situaciones similares”, indicó.

Desde el sindicato destacaron que este reclamo se complementa con otros pedidos, como los salariales, pero en este caso el foco está puesto en la salud física y mental de los trabajadores. “En el sector salud de la municipalidad ya vemos muchos compañeros afectados. No pueden sostener esta carga laboral durante tantos años. Es una cuestión de justicia y cuidado de quienes sostienen áreas sensibles del municipio”, agregó.

Milasincic también se refirió al video difundido recientemente por el intendente Guillermo Montenegro, en el que anunciaba la baja de cerca de 300 trabajadores estatales. Desde el sindicato expresaron su preocupación por la falta de reemplazos.

“No lo podemos tomar bien porque son puestos que se pierden y no se están cubriendo. Muchas bajas son por jubilación, pero no se incorpora personal nuevo. La municipalidad está justa de trabajadores, y si no se cubren esas vacantes, los servicios se siguen reduciendo”, señaló.