La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) alcanzó un nuevo acuerdo paritario que garantiza aumentos salariales hasta el año 2027 y la promoción de 1000 trabajadores. El convenio, aseguraron, “cumple y supera” las premisas fijadas para proteger el salario, la carrera administrativa y la estabilidad de los empleados municipales, indicaron desde el gremio.

Entre los principales puntos se destaca el reconocimiento total del costo de vida correspondiente al cuarto trimestre de 2025 (octubre, noviembre y diciembre), una conquista considerada “vital”.

Las paritarias de 2026 estarán ancladas a la inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para asegurar que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Además, se prevé un incremento real por encima de la inflación en el segundo y cuarto trimestre de ese año, aplicando la fórmula IPC + 50%.

El acuerdo garantiza una recuperación sostenida del poder adquisitivo durante dos años consecutivos (2025 y 2026), con aumentos que superan el IPC. Asimismo, la negociación se resolvió por consenso, destacaron desde el gremio “evitando conflictos, medidas de fuerza y descuentos por días de paro”.

También se indicó que la Junta de Ascensos y Promociones funcionará de manera sostenida, permitiendo el reencasillamiento de 1000 trabajadores en 2026. También se prevé la promoción de cargos iniciales, incorporando al salario el Fondo Compensador, lo que significará un aumento del 30% para esos empleados, con prioridad en el primer semestre del año.

El acuerdo incluye a jubilados en la recomposición salarial, garantizando incrementos porcentuales con aportes al IPS y rechazando sumas no remunerativas o bonos que “deterioren los haberes”.

En un “contexto económico difícil”, el convenio aporta “previsibilidad y tranquilidad para los trabajadores municipales”. Además, el Departamento Ejecutivo se comprometió a depositar el aguinaldo el próximo viernes 19, indicaron.