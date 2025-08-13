Este domingo 17 de 11:00 a 17:00 en Plaza España (Libertad y la costa) el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) organizará una serie de actividades en el marco de la celebración por el Día del Niño. Por este motivo es que se ordenó un corte de tránsito en Yrigoyen y Patricio Peralta Ramos a partir de las 08:30.

Entre las propuestas recreativas anunciadas, se incluye una clase de ritmos con un recorrido intergeneracional, música infantil, un sector de sostenibilidad, plaza blanda, juegos de aciertos e ingenio, actividades multideportivas y una kermés. Además, se realizarán intervenciones lúdicas itinerantes para enriquecer la experiencia de los asistentes.

La jornada también contará con espacios dedicados a la gastronomía y la producción local, con la presencia de foodtrucks y una feria de emprendedores que ofrecerán una variada oferta de productos y servicios. Por su parte, la Secretaría de Salud dispondrá de dispositivos con un consultorio odontológico móvil, puestos de vacunación y un espacio dedicado a promover la tenencia responsable de mascotas, brindando atención y asesoramiento a las familias.

La celebración estará acompañada por la participación de personas voluntarias, entre ellas integrantes del Grupo Scout de San Francisco de Asís y del Profesorado de Educación Física del Instituto Superior CADS, quienes colaborarán en la organización y desarrollo de las actividades.

Por su parte, la Dirección de Transporte participará con el programa Me cuido, te cuido, una iniciativa que promueve valores como el respeto, la convivencia y el uso de modos de movilidad sustentable, fomentando una experiencia educativa para los más pequeños.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) ha preparado un cronograma de espectáculos que incluye presentaciones de Perculocos, La Bicicleta, Al rock con leche, así como apariciones de personajes de Intensamente, shows de breaking, circo, magia, clown y mimos, pensados para el disfrute de toda la familia.

Finalmente, la Secretaría de Educación estará presente con un gazebo donde se presentará la oferta de más de 300 cursos y talleres gratuitos del Programa Educativo Barrial (PEBA). Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social participará a través de la Dirección de Niñez, con actividades orientadas a los más pequeños.