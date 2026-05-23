Las artistas marplatenses Karina Levine y Flor Cosentino presentarán el espectáculo Mujeres argentinas el próximo viernes 29 a las 21:30 en El Argentino Bar (Chacabuco 3627), donde volverán a compartir escenario tras diez años con un homenaje a referentes femeninas de la música nacional.

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La propuesta reúne un repertorio inspirado en figuras como María Elena Walsh, Tita Merello, Eladia Blázquez, Sandra Mihanovich, Celeste Carballo, Marilina Ross, Teresa Parodi, Fabiana Cantilo y Gilda, artistas que marcaron profundamente el recorrido de ambas intérpretes.

Mujeres argentinas propone un recorrido emotivo y celebratorio por canciones de grandes compositoras e intérpretes nacionales, en un espectáculo atravesado por la música, el humor, las anécdotas y la complicidad artística que caracteriza a la dupla, unida también por una profunda amistad.

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“Es un espectáculo que nace de nuestras ganas de volver a trabajar juntas y homenajear a intérpretes y autoras argentinas que marcaron nuestras vidas como artistas”, expresaron las protagonistas.

Con voces reconocidas por su calidez y presencia escénica, Levine y Cosentino se reencuentran con un público que históricamente acompañó sus presentaciones conjuntas. El show contará además con la participación de César Monzón en guitarra y Maximiliano Escalante en teclado.

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