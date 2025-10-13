El encuentro tendrá lugar el miércoles 15 de octubre a las 14:30 horas en el escenario del Teatro Tronador BNA, ubicado en Santiago del Estero 1746, y reunirá a alumnos y docentes del área de danza clásica.

Durante la jornada se presentarán fragmentos coreográficos que reflejan el trabajo técnico y artístico desarrollado a lo largo del año académico.

La muestra se enmarca dentro del ciclo de actividades conjuntas entre el Teatro Tronador BNA y el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, que buscan fortalecer los lazos culturales entre ambas instituciones y ofrecer espacios de proyección para los estudiantes de la sede local.

El evento representa una oportunidad para apreciar el alto nivel de formación que caracteriza al ISATC y su compromiso con la excelencia académica y artística. Además, constituye una instancia de encuentro y celebración para la comunidad educativa y cultural de la ciudad.

A fines de octubre se dará inicio la inscripción para el ciclo lectivo 2026.



