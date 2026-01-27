La causa por el luctuoso accidente entre un tren y un auto, ocurrido el pasado domingo en la Autovía 2, que dejó como saldo la muerte de un joven de 23 años y dos personas heridas, se encuentra en stand by a la espera de las pericias que “permitan determinar responsabilidades”, según informó el fiscal Carlos Martínez.

En declaraciones a El Marplatense en Verano, por Radio Mitre Mar del Plata, el fiscal señaló que en estos momentos “se investiga un homicidio culposo”, debido a que hay una persona fallecida como consecuencia del accidente. Y agregó que “están notificados de la formación de causa tanto el conductor del vehículo como el maquinista”.

En ese sentido, Martínez indicó que ahora resta “esperar la culminación de todas las pericias accidentológicas para determinar si hubo negligencia, imprudencia o impericia de alguna de las partes”.

Se recuerda que el accidente entre una formación ferroviaria y un Peugeot 206 ocurrió el pasado domingo en el kilómetro 391 de la Autovía 2. La víctima había sufrido politraumatismos severos y falleció este lunes pese a los intentos de reanimación en el Hospital Interzonal General de Agudos.

En el hecho también resultaron heridos una mujer y un hombre de 40 años, quienes fueron asistidos por el SAME y trasladados conscientes al mismo hospital con diversas lesiones. Precisamente el fiscal señaló que las pericias van a determinar por qué el auto cruzó cuando venía el tren, pero como “lamentablemente los otros ocupantes permanecían internados, todavía no pudimos tomarles declaración”.

Sobre ese paso fundamental para la causa, el fiscal señaló que están a la espera de “las altas médicas para realizar las entrevistas correspondientes”. Aunque confió que “por indicación de un familiar, sabemos que eran personas de General Madariaga que habían alquilado una casa quinta en esa zona y se dirigían hacia la playa. Para ello debían realizar ese cruce por la vía. Por qué cruzaron en ese momento aún no lo podemos determinar: si no advirtieron la presencia del tren o si ocurrió otra circunstancia”.

Sobre la reconstrucción del hecho, explicó que se realizó en primera instancia con la presencia en el lugar del accidente, observando qué había ocurrido, con la intervención de la Policía Científica de la Departamental Mar del Plata y la Junta Nacional del Transporte. “Todo esto permitirá que las pericias accidentológicas nos den una dimensión real de lo sucedido, más allá de la primera observación”, indicó.

De todos modos, Martínez informó que le realizaron el control de alcoholemia al maquinista, quien por protocolo debe realizarse un test antes de la salida del servicio, y también muestras de sangre al conductor del vehículo. Los resultados todavía no están e indicó que “las muestras fueron tomadas el domingo por la tarde y estamos a la espera de los resultados de Policía Científica”.

Sobre el paso a nivel, el fiscal señaló que la vía corre paralela a la Autovía 2 y en el kilómetro 386, hay un cruce que permite el ingreso al barrio El Casal. Se trata de un cruce que no tiene barrera, aunque cuenta con señalización: “Las cruces de San Andrés antes del acceso y previo a cruzar la vía, pero no hay una barrera que impida el paso cuando circula el tren”, explicó.

Con respecto a cuestiones de seguridad, Martínez remarcó que “Mar del Plata ha crecido mucho, tanto hacia el norte como hacia el sur, con una gran proliferación de barrios. Más allá de esta investigación puntual, todo lo que tenga que ver con demarcación vial y prevención reduce las posibilidades de que ocurran accidentes. Cuanta más prevención exista, menor es el riesgo”.