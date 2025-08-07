Este miércoles 7 de agosto, en el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, organizaciones sociales, sindicatos y comunidades religiosas se movilizan en distintos puntos del país con un fuerte reclamo por políticas que frenen el deterioro económico.

En Mar del Plata, la jornada tiene su epicentro desde las 11:30 en la intersección de Av. Colón y Nasser, con una concentración pacífica donde se comparten tortas fritas y mate cocido como símbolo de unidad y resistencia.

La movilización es encabezada por la UTEP y acompañada por la CGT y las dos CTA, con el objetivo de visibilizar los efectos del ajuste sobre los sectores más vulnerables. Bajo el lema “Frente al ajuste y la crueldad: Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, los manifestantes exigen medidas urgentes que garanticen derechos básicos y protejan el tejido social y productivo.

A las 15, la Parroquia San Cayetano dará inicio a la tradicional misa y procesión por las calles del barrio, sumando un momento espiritual a una jornada atravesada por el compromiso social.

Entre los principales reclamos figuran la emergencia alimentaria, el abandono de la obra pública, el desfinanciamiento de programas sociales, la criminalización de la pobreza y la paralización de leyes como la de Integración Socio Urbana. En un comunicado difundido por UTEP, se advierte: “El ajuste solo se sostiene con represión, pero la paz social se construye con derechos, no con palos”.

También se denuncia el impacto de las importaciones sobre la economía popular, el cierre de PyMEs, los despidos masivos y la falta de actualización del salario social complementario. Se suma además el pedido por una Ley de Emergencia Productiva que permita sostener el trabajo de cooperativas y sectores informales duramente golpeados por la inflación y la caída del consumo.

“Este 7 de agosto llenamos las calles con esperanza y lucha”, afirman desde las organizaciones convocantes, que apuntan contra el modelo económico actual, al que acusan de “descartar a los más vulnerables y excluir al pueblo trabajador”. En simultáneo, se replican movilizaciones en todo el país, destacándose la tradicional peregrinación de Liniers a Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires.