Trabajadores piden que se frene el desalojo de un espacio de reinserción laboral
El galpón está ubicado en Gaboto 9554 y 150 familias desarrollan tareas en el lugar.
El galpón está ubicado en Gaboto 9554 y 150 familias desarrollan tareas en el lugar.
En el Día de San Cayetano, patrono del Pan y del Trabajo, organizaciones sociales, sindicatos y comunidades religiosas marcharon en distintos puntos del país en reclamo de políticas públicas que frenen el deterioro económico y social.
El gremio y UTEP instaron al Intendente de General Pueyrredon a dar una respuesta política a la necesidad de los trabajadores informales del Predio de Disposición Final.