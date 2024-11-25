Movilización por San Cayetano en Mar del Plata: organizaciones sociales reclamaron “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”

En el Día de San Cayetano, patrono del Pan y del Trabajo, organizaciones sociales, sindicatos y comunidades religiosas marcharon en distintos puntos del país en reclamo de políticas públicas que frenen el deterioro económico y social.