Morena Rial protagonizó una brutal pelea en un boliche de San Telmo y todo quedó grabado. Según contaron en LAM, discutió con una mujer que miraba mucho a su nuevo novio y tuvo que intervenir la policía.

“¿Qué te pasa a vos logi con mi guacho?”, le preguntó a la joven, a quien luego le tiró un vaso de agua en la cara. La afectada no se quedó callada y le dijo que era una “gorda chorra”, frase que habría sacado de quicio a la hija de Jorge Rial. "Morena le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen. Los sacan a todos afuera y quilombo mal. La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche“, sumó Pepe Ochoa.

El nuevo escándalo de Morena habría sido en Kapital, un club nocturno ubicado en la calle Chile al 200, en San Telmo. Ante la viralización de la información, la mediática rompió el silencio en las redes y reconoció todo. “Obvio que fui yo, y nadie nos va a venir a pasar por arriba”, disparó enojada.

La mediática explotó y habló del escándalo en las redes.

Qué dijo Morena Rial sobre su nuevo escándalo en un boliche

A través de Instagram, la influencer comentó: “No me voy a quedar de brazos cruzados. Tendría muchas cosas para decir, pero me las guardo para mi. A las pelo... de dos pesos la noche que se viven poniendo el moño les cabe la cagad..., es así”.

Su descargo siguió con durísimas palabras hacia el panelista de LAM: “Y a vos, Popó Ochoa, que te llenás la boca hablando de mi todo el tiempo... Que no tenés nada que hacer, ya que te querés venír a hacer el que discriminás. Primero, te falta calle. Segundo, andá a chup... una buena caj... que es lo que te hace falta. ¡Resentido sucio!“.

Morena Rial se habría peleado en un boliche porque miraban a su nuevo novio. (Foto: Instagram / moreerial)

Por último, lanzó: “Se pueden ir bien a la v... los que piensen que me afectan sus comentarios. Acá y allá voy a saltar por los míos y por mí, le duela a quien le duela. En vez de andar buscando tanto bardo y regalándose, busquen una buena ginecóloga porque están llenas de sífilis. Fin del comunicado”.

Fuente: TN