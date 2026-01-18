La bailarina y coreógrafa Mora Godoy regresa a Mar del Plata con cuatro funciones en el Teatro Colón, donde presentará un espectáculo que fusiona tango tradicional, tecnología e inclusión cultural.

Ads

En diálogo con El Marplatense, la artista definió a la ciudad como su “segundo hogar” y destacó su vínculo sostenido con el público local. “Me siento parte, conozco muchos marplatenses y cada vez me gusta más venir, incluso fuera de temporada”, afirmó Godoy, quien remarcó el crecimiento cultural y gastronómico de la ciudad como un valor clave para consolidar una Mar del Plata activa durante todo el año.

Uno de los ejes centrales del espectáculo es la incorporación de inteligencia artificial al tango, una apuesta inédita que busca dialogar con las nuevas generaciones. “El público espera ver qué traemos de nuevo. La IA está al servicio del espectáculo y de lo que nos está pasando como sociedad”, explicó. Según contó, la experiencia ya tuvo un fuerte impacto en jóvenes y niños durante su estreno en Buenos Aires.

Ads

Puede interesarte

El show también tendrá una fuerte impronta local: parte del elenco está integrado por bailarines marplatenses, formados durante el año por la propia compañía. En ese marco, Godoy resaltó su programa de becas de capacitación gratuitas para jóvenes que no pueden acceder a formación artística paga. “En diez semanas salen con un oficio. Algunos ya se incorporan a la compañía y giran con nosotros”, subrayó.

Las funciones se realizarán en el Teatro Colón, un espacio que la bailarina celebró por su puesta en valor reciente. Las entradas tienen valores accesibles, desde 20.000 pesos, con promociones del Banco Provincia, cuotas sin interés y descuentos especiales. “Es un espectáculo internacional, pero pensado para que todos puedan venir”, señaló.

Ads

Con una producción de alto nivel, apuesta estética moderna y fuerte identidad tanguera, Mora Godoy vuelve a apostar por Mar del Plata como plaza cultural estratégica. “Reinvertimos en el país y en el tango. Detrás de cada función hay mucho trabajo, pero también una enorme vocación por difundir nuestra cultura”, concluyó.