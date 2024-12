Días atrás, el intendente Guillermo Montenegro tuvo un cruce con la legisladora Myriam Bregman tras publicar un video donde mostraba un operativo de desalojo a personas que dormían en las calles de Mar del Plata. Rápidamente se viralizó la publicación, la cual derivó en una serie de respuestas y denuncias por parte de los protagonistas.

En la red social X, ex Twitter, la dirigente declaró: "Todo matones contra los más pobres. Qué basura tenés que ser, para hacerlo y para festejarlo".

La respuesta del intendente derivó en una denuncia contra otro personaje de la política, donde señaló: "¿Pensás que no nos damos cuenta lo que está haciendo tu amigo Juan Grabois y todas las orgas? Manga de mafias".

Llevatelos a tu casa @myriambregman . Pensás que no nos damos cuenta lo que está haciendo tu amigo @JuanGrabois y todas las orgas? Manga de mafias.



Estos no son gente en situación de calle. A ellos los tenemos censados y asistidos. A estos los están trayendo a Mar del Plata… https://t.co/MGusVvt1Xj — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) November 22, 2024

Luego de una serie de publicaciones referidas a la seguridad en Mar del Plata, el jefe comunal volvió a la carga con un nuevo tweet donde se refirió a un hecho delictivo ocurrido el pasado fin de semana.

Una mujer fue atacada por un ladrón que le tiró un piedrazo en la cabeza para poder acceder al mostrador y sacar el dinero de la caja registradora de un comercio.

La víctima fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Interzonal por una herida profunda en el cuero cabelludo.

Al día siguiente, tras verificación de los registros fílmicos y con las descripciones físicas aportadas por la víctima, lograron detener al imputado.

En este sentido, Montenegro escribió: “Este chorro es un supuesto ´situación de calle´. Qué tienen para decir ahora @myriambregman, @NicolasdelCano, @JuanGrabois y el resto de los progres? Harto me tienen poniendo trabas”.

Y concluyó: “Me denunciaron y presentaron habeas corpus en mi contra por combatir a estos violentos. Los defienden diciendo que son pobres. Acá está la prueba: no son pobres. Son chorros y violentos. Ahora hay uno menos, y lo festejo”.

Acaban de atrapar a este hijo de puta que le pegó un piedrazo a una empleada para robarle.



Este chorro es un supuesto “““situación de calle”””. Qué tienen para decir ahora @myriambregman , @NicolasdelCano , @JuanGrabois y el resto de los progres? Harto me tienen poniendo… pic.twitter.com/gwmwPkO8W2 — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) December 2, 2024

Por su lado, Bregman no tardó en contestar y en un tono diferente al del líder de General Pueyrredon, expresó: “No me sume a su agresiva campaña electoral, intendente. Su brutalidad no me incluye ni para discutirle”.