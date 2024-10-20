El Café Sugar vive una pesadilla. Una vez más, fueron víctimas de un robo en plena madrugada del domingo que dejó como saldo un vidrio roto y un televisor desaparecido.

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La metodología utilizada por los malvivientes fue la misma que la vez anterior, por lo que consideran que ya es “moneda corriente”.

A través de las cámaras del local ubicado en la Diagonal Pueyrredon a metros del palacio comunal se supo que un patrullero había pasado por Rivadavia, sin embargo no fue suficiente para que el delincuente desistiera.

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“Se ve como pispea, se hace el boludo cuando pasan autos, y después agarra un cascote para romper el vidrio. Unos segundos más tarde pasa la policía, pero nadie vio nada de nuevo”, indicó la dueña del local tras ver las grabaciones.

Una vez dentro, el ladrón revisó la caja registradora y al no encontrar grandes sumas de dinero, se dirigió al interior del lugar para llevarse el televisor. Toda la secuencia duró tres minutos.

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Estos hechos se han repetido en los últimos meses en distintos locales céntricos, desde vidrieras rotas hasta faltantes de millones de pesos en mercadería, los comerciantes continúan con su reclamo para que haya más seguridad en la zona.

Mientras tanto en distintos barrios, los vecinos se organizan para exigir que se declare la emergencia en seguridad.

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