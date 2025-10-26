La legendaria conductora se acercó pasado el mediodía a la Escuela N.º 20 Carlos María Biedma, en el barrio de Palermo, para emitir su voto en las Elecciones Legislativas 2025, donde fue recibida entre aplausos y saludos de los presentes.

Con su elegancia característica y un atuendo en tonos patrios, “La Chiqui” celebró el cambio en el sistema de votación y expresó su alegría por participar una vez más: “Siento una felicidad enorme. ¿No vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”, dijo ante la prensa, reflejando el mismo entusiasmo que la acompaña desde sus primeros años frente a las urnas.

La diva también recordó con humor su extensa trayectoria cívica: “La primera vez que voté, ¡hace muchísimo!”. Sus palabras fueron acompañadas por aplausos y pedidos de selfies de los votantes que coincidieron con ella. “Esto me gusta y me hace muy feliz, el día que no lo tenga voy a sufrir mucho”, confesó, en alusión al cariño del público y su histórica relación con la gente.

Luego de emitir su voto, Mirtha subrayó la importancia del ejercicio democrático: “Que siempre haya libertad en la Argentina para votar y que sea un país democrático”, afirmó con la emoción que la caracteriza.

Su presencia cobró especial significado tras haberse ausentado en los comicios anteriores por motivos de salud, hecho que había sido comunicado por la periodista Mariana Mactas en aquella ocasión.

A lo largo de su vida, Legrand se ha mantenido fiel a su deber ciudadano, incluso cuando el voto dejó de ser obligatorio para los mayores de 70 años. En cada elección, su puntualidad y compromiso se transformaron en un símbolo de responsabilidad y respeto por la democracia, una actitud que la televisión y la historia registran desde sus primeras votaciones en los años 50, cuando las mujeres argentinas pudieron sufragar por primera vez.

