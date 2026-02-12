En el marco del Día de los Enamorados, la emblemática conductora reunirá a grandes personalidades artísticas en una mesa especial cargada de romanticismo, anécdotas y actualidad, en una noche pensada para celebrar el amor en todas sus formas.

Para esta fecha particular, la mesa estará integrada por dos parejas consolidadas del ambiente artístico: Boy Olmi y Carola Reyna, y Silvia Kutika y Luis Luque. A lo largo de la noche, los invitados repasarán sus trayectorias profesionales y también aspectos de su vida en común, los desafíos de sostener una relación en el medio artístico y las claves de los vínculos duraderos.

Boy Olmi y Carola Reyna

Son dos reconocidos actores argentinos con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Olmi se destacó tanto en comedia como en drama y también incursionó en la dirección, mientras que Reyna construyó una sólida carrera en ficción televisiva y teatro. Como pareja, mantienen un perfil bajo y son valorados por la estabilidad de su vínculo dentro del ambiente artístico, combinando proyectos profesionales con una relación de muchos años.

Silvia Kutika y Luis Luque

Ambos son intérpretes de amplia experiencia en la escena nacional. Kutika brilló en numerosas telenovelas y obras teatrales, consolidándose como una figura querida por el público, y Luque es uno de los actores más prestigiosos de su generación, con papeles destacados en cine, televisión y teatro. Juntos forman una de las parejas más reconocidas del espectáculo argentino, caracterizada por la complicidad, la discreción y una trayectoria compartida atravesada por el arte.

El encuentro también contará con la presencia del periodista Héctor Maugeri, quien aportará su mirada sobre la actualidad del mundo del espectáculo y sumará temas de conversación a una cena que promete momentos emotivos y distendidos.

La emisión se da en el marco del regreso de Mirtha Legrand a la televisión porteña tras su temporada de verano en Mar del Plata, reafirmando su vigencia y su capacidad de convocar a distintas generaciones frente a la pantalla. Con una temática alineada al romanticismo de la fecha, la histórica conductora buscará combinar actualidad, entretenimiento y sentimientos en una noche especial dedicada al amor.