La emblemática conductora argentina Mirtha Legrand volverá este sábado a su clásico programa en El Trece, en una emisión especial que precede a su cumpleaños número 99. Después de pasar enero en Mar del Plata, la diva regresó a Buenos Aires y ya tiene confirmados los cuatro invitados que estarán en su mesa este fin de semana.

Encabezando la mesa estará el periodista Diego Sehinkman, conocido por su trabajo en el canal de noticias TN y su análisis de la actualidad. También participará el actor Martín Campi Campilongo, protagonista de la obra teatral Papá por siempre.

La comediante y locutora Dalia Gutmann, referente del stand up en el país, también será parte de la charla; y el escritor y analista político Jorge Asís completará la lista de figuras que compartirán la noche con Legrand.

El programa mantiene su formato tradicional de conversación alrededor de una mesa, con reflexiones sobre temas de interés general, humor y actualidad, en un contexto especial por el cumpleaños que la conductora celebrará el próximo 23 de febrero.

