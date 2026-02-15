La actriz, productora y guionista desembarcó en Mar del Plata con la comedia Disgusto, mientras proyecta nuevos pasos en el cine y posibles trabajos en el exterior. En diálogo con El Marplatense, habló de salud, rediseños personales, teatro, coproducciones internacionales y de cómo el humor puede convertirse en una herramienta de transformación.

Ads

“El año pasado también fue muy intenso a nivel laboral”, cuenta Lanzoni, que venía de girar con la obra Nunca te fíes de una mujer despechada, escrita por Hernán Graszewski, y de preparar una película que rodará en Córdoba.

Pero 2025 dejó una marca más profunda: una psoriasis severa que la obligó a frenar y repensarse. “Creo que vino para decirme que tenía que rediseñar un montón de cosas. Si no hubiese sido así, no lo hubiese hecho de otra forma”, reflexionó. Lejos de victimizarse, Lanzoni agradeció el aprendizaje y aseguró que ese proceso también impactó en su mirada profesional.

Ads

La llegada de Disgusto a la cartelera marplatense fue, cuanto menos, inesperada. La obra iba a estrenarse en Buenos Aires en marzo, pero la disponibilidad repentina del Teatro Enrique Carreras adelantó todo el cronograma.

“Nos dijeron que la estrenábamos en 15 días. Y no estábamos listos con el vestuario ni con nada”, recordó entre risas. Lo que era un proceso de ensayo tranquilo se convirtió en una carrera contrareloj. “Ajustamos motores y se estrenó en 16 o 17 días”, señaló.

Ads

La obra (producida por Bachi, dirigida por Hernán Krasutzky y protagonizada junto a Sergio Surraco) propone una premisa tan actual como provocadora: una aplicación para desenamorarse. Allí, los usuarios pueden encontrarse con el prototipo de su peor experiencia amorosa, tener una cita y decir todo lo que quedó pendiente.

“Cuando te anotás en esa aplicación también pasás a ser, en algún momento, la peor experiencia amorosa de alguien”, explicó Lanzoni. Esa doble mirada es el corazón de la propuesta: entender que en los vínculos no solo se señala al otro, sino que también se repiten patrones propios.

La actriz destacó que el humor es la vía para abordar un tema tan sensible. “Todo lo más dramático, abordado con humor, entra de otra manera. La obra propone reírse de punta a punta, pero llevarte algo más: pensar qué rediseñás ahí”, afirmó.

Ads

La respuesta del público superó sus expectativas. “Las obras se terminan de completar con la gente. Cuando te escriben y te dicen ‘yo repito mis patrones y hoy me quedé pensando que soy yo’, eso es hermoso”, aseguró. Tras la temporada en Mar del Plata, el equipo planea llevarla a Buenos Aires y girar por distintas capitales.

Además del teatro, 2026 la encuentra consolidando su faceta audiovisual. Lanzoni viene trabajando como guionista y productora desde hace años. Tras estrenar en Amazon Partida, basada en la historia de su madre, ahora prepara Corazón a la mexicana, una comedia romántica en coproducción con México y con elenco argentino y mexicano.

“Hace tiempo que escribo, pero no encontraba el formato. Empecé a estudiar cine y hoy tengo mucho contenido escrito”, contó. La nueva película representa un paso más en su crecimiento profesional y en la expansión internacional de su trabajo.

Sobre el aprendizaje en este proceso, es clara: “El audiovisual demanda un gran trabajo en equipo. Y también reconocer en qué sos buena y en qué no”. Sin vueltas, admitió que la parte técnica no es lo suyo. “No me pongas a calibrar una cámara porque soy un cero a la izquierda”, dijo entre risas. En cambio, se definió como fuerte en escritura, producción y armado de equipos.

Entre sus planes figura llevar al cine Nunca te fíes de una mujer despechada, obra de la que posee los derechos para Argentina y México. La idea es concretarlo hacia fin de año. Además, evalúa propuestas laborales en el exterior que podrían llevarla a México o España en la segunda mitad de 2026.

Mientras tanto, la invitación está hecha: Disgusto continúa en el Teatro Enrique Carreras los viernes, sábados y domingos, con función especial de carnaval este lunes a las 23:30. “Que vengan a divertirse, a pensar, a reflexionar, a conocerse un poco más a través de la risa”, invitó Lanzoni.

Con el humor como puente y la introspección como motor, la actriz atraviesa un presente en el que el arte y la vida parecen dialogar más que nunca.