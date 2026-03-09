El presidente argentino, Javier Milei, volvió a manifestar su respaldo a Estados Unidos e Israel en el marco de la tensión internacional con Irán. Durante una exposición en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, el mandatario reafirmó el alineamiento de su gobierno con ambos países y lanzó duras críticas contra el régimen iraní.

En su discurso, Milei sostuvo que Irán representa un enemigo y defendió la postura de Occidente en el conflicto que involucra a Israel y a la república islámica. El jefe de Estado remarcó además su apoyo a las acciones del gobierno israelí y destacó la importancia de mantener una alianza estratégica con Washington.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada bélica en Medio Oriente que involucra a Israel, Irán y otros actores de la región, con ataques cruzados y creciente tensión internacional.

La postura del presidente argentino se enmarca en la política exterior que impulsa desde el inicio de su gestión, caracterizada por un fuerte acercamiento a Estados Unidos e Israel y un distanciamiento de otros gobiernos y bloques internacionales.

En ese contexto, Milei volvió a destacar la importancia de esa alianza estratégica y reiteró su posicionamiento frente al conflicto, reafirmando el respaldo argentino a los países occidentales en la disputa geopolítica.

