En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei firmó la integración formal de la Argentina al Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por su par estadounidense Donald Trump con el objetivo de evitar nuevos conflictos en la Franja de Gaza y avanzar luego sobre otros escenarios globales.

La participación del mandatario argentino fue destacada durante la ceremonia: Milei se ubicó cerca de Trump, intercambió algunas palabras con él y fue uno de los primeros jefes de Estado en firmar el documento que dio origen al organismo. El acto comenzó alrededor de las 7 de la mañana (hora argentina), como parte de la agenda oficial del encuentro que se desarrolla en Davos.

Según trascendió, al menos 52 países recibieron invitaciones para sumarse a la iniciativa. Además de la Argentina, figuran naciones como Hungría, Kazajistán, Uzbekistán, Albania, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas entre Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y varios países europeos.

Cómo funcionará el Consejo de Paz

El Consejo —también mencionado como “Junta de Paz”— será presidido por Trump, quien tendrá la potestad de definir incorporaciones, potenciales vetos y líneas de acción. La propuesta se apoya en la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el 17 de noviembre de 2025.

En una primera etapa, el organismo estará orientado a promover la paz y la transición en la Franja de Gaza, aunque en los últimos días se indicó que su alcance podría ampliarse a conflictos globales. Cada país miembro deberá realizar un aporte de 1.000 millones de dólares, destinados inicialmente a tareas de reconstrucción en Gaza.

La invitación formal de Trump

Días antes de la firma, Milei había difundido en redes sociales la carta de invitación enviada por Trump, en la que se convoca a la Argentina a integrar el Consejo como Estado miembro fundador. Allí, el presidente estadounidense destacó que se trata de “un esfuerzo histórico y verdaderamente trascendental” para consolidar una paz duradera y avanzar con un enfoque novedoso para resolver conflictos internacionales.

Con la rúbrica en Davos, la Argentina quedó oficialmente incorporada al nuevo esquema internacional, en una señal política que refuerza el alineamiento del Gobierno con la agenda exterior de Estados Unidos y posiciona al país dentro de un organismo que promete tener peso en la redefinición del tablero global.

Fuente: TN