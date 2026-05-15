El presidente Javier Milei recibió este viernes en la Quinta de Olivos al jefe de Gabinete Manuel Adorni en una reunión que se extendió durante casi dos horas y que estuvo centrada en el seguimiento de la gestión y la planificación de una nueva agenda de anuncios para las próximas semanas.

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Según trascendió desde la Casa Rosada, el encuentro comenzó alrededor de las 9.30 y también contó, en su tramo final, con la participación del canciller Pablo Quirno.

Fuentes oficiales señalaron que durante la reunión se analizaron temas vinculados a la marcha del Gobierno y asuntos de política internacional, en un contexto en el que el oficialismo busca recuperar iniciativa política tras semanas marcadas por tensiones judiciales y desgaste interno.

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Dentro del entorno libertario consideran que las próximas semanas podrían abrir una etapa más favorable para el Gobierno, apoyada en señales económicas positivas como el dato de inflación de abril, que marcó un 2,6% y mostró una desaceleración respecto del mes anterior.

En ese marco, cerca de Milei sostienen que la intención es dejar atrás la fase “defensiva” que atravesó la administración nacional en los últimos meses y avanzar con una agenda más enfocada en anuncios y gestión.

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La reunión en Olivos también volvió a mostrar el respaldo político que Milei mantiene hacia Adorni, pese a las investigaciones judiciales que lo involucran y a las tensiones internas que generó su situación dentro del oficialismo.

Según trascendió, el Presidente ya había defendido públicamente al jefe de Gabinete durante una reunión de funcionarios realizada días atrás en la Casa Rosada, donde pidió apoyo político para uno de sus colaboradores más cercanos.

“No vamos a tirar a nadie por la ventana”, habría expresado Milei ante ministros y funcionarios, en una señal de respaldo directo hacia Adorni.

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Pese a algunas diferencias internas dentro del Gobierno respecto de cómo manejar la situación judicial del jefe de Gabinete, Adorni continúa ocupando un rol central dentro del esquema político libertario.

Esta semana encabezó la reunión de Mesa Política del oficialismo y además representó al Gobierno nacional en la inauguración de una planta solar de YPF Luz en Mendoza, considerada por el oficialismo como una de las primeras inversiones emblemáticas vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Fuente: Infobae.