El Presidente Javier Milei volverá a hablar ante empresarios en Estados Unidos y luego viajará a Bolivia para participar de la asunción de Rodrigo Paz Pereira. (Foto: Reuters/Marco Bello)

Javier Milei decidió sostener políticamente a Manuel Adorni pese al avance de las investigaciones judiciales y las tensiones internas dentro del Gobierno. En paralelo, la Casa Rosada trabaja en un aumento de tarifas para el transporte ferroviario que, según fuentes oficiales, será “fuertísimo”.

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Durante una reunión de Gabinete realizada este viernes, el Presidente reafirmó su respaldo al jefe de Gabinete y aseguró que no va a “ejecutar a una persona honesta” por una elección.

“Dijo que no se va a tirar por la ventana a nadie y que no va a ejecutar a nadie para ganar una elección”, revelaron fuentes oficiales sobre el mensaje que Milei dio ante sus ministros.

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El respaldo llega en medio de las críticas internas y externas hacia Adorni, especialmente por la demora en la presentación de su declaración jurada. Incluso Patricia Bullrich pidió públicamente que acelere ese trámite.

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Según trascendió, la relación entre distintos sectores libertarios atraviesa un momento de tensión, aunque el Presidente y Karina Milei mantienen su apoyo al funcionario.

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En el plano económico, el Gobierno prepara además un aumento en los boletos de trenes metropolitanos, congelados desde septiembre de 2024. La medida sería oficializada en los próximos días mediante una convocatoria a audiencia pública.

Desde Casa Rosada señalaron que el incremento será importante debido al atraso tarifario acumulado y a la intención oficial de reducir subsidios y avanzar hacia futuras privatizaciones.

“El aumento será fuertísimo”, reconoció una fuente oficial citada por Infobae.

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Mientras tanto, el oficialismo enfrenta semanas complejas en el Congreso, conflictos con aliados políticos y nuevas movilizaciones universitarias por el financiamiento educativo.

Fuente: Infobae