En su medición regional de noviembre 2025, CB Consultora Opinión Pública presentó el “Ranking de Presidentes de Sudamérica”, un sondeo comparativo que releva la imagen presidencial en diez países. El informe ubica a Rodrigo Paz (Bolivia) en el primer lugar con 51,7% de imagen positiva, seguido por Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) con 48,5%, y Javier Milei (Argentina) en el tercer puesto con 47,2%.

El estudio, realizado entre el 11 y el 16 de noviembre sobre un total de 11.548 casos, señala además cuáles fueron los mandatarios que más variaron respecto a octubre. José Jerí (Perú) fue el que más creció, con un salto de +2,9 puntos, mientras que Gabriel Boric (Chile) registró la mayor caída, con –3 puntos de imagen.

En el extremo inferior del ranking aparece Nicolás Maduro (Venezuela), que obtuvo apenas 21,4% de imagen positiva, seguido por José Jerí (Perú) con 32,5% —pese a su crecimiento mensual— y Gustavo Petro (Colombia) con 36,7%.

La tabla completa quedó conformada de la siguiente manera:

Rodrigo Paz (Bolivia) – 51,7% Lula da Silva (Brasil) – 48,5% Javier Milei (Argentina) – 47,2% Yamandú Orsi (Uruguay) Santiago Peña (Paraguay) Daniel Noboa (Ecuador) Gabriel Boric (Chile) Gustavo Petro (Colombia) José Jerí (Perú) Nicolás Maduro (Venezuela) – 21,4%

El estudio, realizado bajo metodología CAWI y con un margen de error de entre 2% y 3% por país, permite trazar un panorama político regional donde los mandatarios con mayor estabilidad interna se reflejan arriba del ranking, mientras que los gobernantes atravesados por crisis políticas o económicas muestran desempeños más bajos.

