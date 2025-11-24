Milei quedó tercero en el ranking de presidentes de Sudamérica: quién lidera y cómo se mueve el mapa regional
Un informe de CB Consultora muestra que Bolivia, Brasil y Argentina encabezan la aprobación presidencial en noviembre, mientras que Venezuela y Perú cierran la tabla.
En su medición regional de noviembre 2025, CB Consultora Opinión Pública presentó el “Ranking de Presidentes de Sudamérica”, un sondeo comparativo que releva la imagen presidencial en diez países. El informe ubica a Rodrigo Paz (Bolivia) en el primer lugar con 51,7% de imagen positiva, seguido por Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) con 48,5%, y Javier Milei (Argentina) en el tercer puesto con 47,2%.
El estudio, realizado entre el 11 y el 16 de noviembre sobre un total de 11.548 casos, señala además cuáles fueron los mandatarios que más variaron respecto a octubre. José Jerí (Perú) fue el que más creció, con un salto de +2,9 puntos, mientras que Gabriel Boric (Chile) registró la mayor caída, con –3 puntos de imagen.
En el extremo inferior del ranking aparece Nicolás Maduro (Venezuela), que obtuvo apenas 21,4% de imagen positiva, seguido por José Jerí (Perú) con 32,5% —pese a su crecimiento mensual— y Gustavo Petro (Colombia) con 36,7%.
La tabla completa quedó conformada de la siguiente manera:
- Rodrigo Paz (Bolivia) – 51,7%
- Lula da Silva (Brasil) – 48,5%
- Javier Milei (Argentina) – 47,2%
- Yamandú Orsi (Uruguay)
- Santiago Peña (Paraguay)
- Daniel Noboa (Ecuador)
- Gabriel Boric (Chile)
- Gustavo Petro (Colombia)
- José Jerí (Perú)
- Nicolás Maduro (Venezuela) – 21,4%
El estudio, realizado bajo metodología CAWI y con un margen de error de entre 2% y 3% por país, permite trazar un panorama político regional donde los mandatarios con mayor estabilidad interna se reflejan arriba del ranking, mientras que los gobernantes atravesados por crisis políticas o económicas muestran desempeños más bajos.
