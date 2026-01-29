El mandatario elevó la confrontación pública con Paolo Rocca, director ejecutivo del Grupo Techint, al replicar en la red social X un mensaje que acusaba al empresario de haber apostado por la caída del gobierno libertario tras la derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, previa a las elecciones legislativas de octubre que culminaron con un contundente triunfo oficialista.

“DATO”, escribió el mandatario para adherir a una publicación del usuario @ziberal que señalaba: “Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”. El gesto presidencial volvió a exponer la escalada discursiva contra uno de los empresarios más influyentes del país.

La disputa se da en el marco de una creciente tensión entre el Gobierno y el grupo empresario, luego de que la empresa india Welspun se quedara con la licitación para el suministro de 480 kilómetros de tubos, con una oferta de 203 millones de dólares, un 25% inferior a la última propuesta presentada por Tenaris, filial de Techint. Se trató de un hecho inédito en décadas: por primera vez, una compañía extranjera desplazó a una proveedora local en un segmento estratégico para la economía.

En ese contexto, Milei defendió la apertura comercial y cuestionó a quienes criticaron la decisión oficial. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre…”, escribió en X. Luego calificó a Rocca como “Don Chatarrín de los tubitos caros” y ratificó que su administración no convalidará privilegios para proveedores nacionales.

Desde Techint, en tanto, se denunció que la licitación favoreció una competencia desleal, al permitir la utilización de insumos chinos subsidiados en la oferta de Welspun y eliminar la protección arancelaria para la industria argentina.

El Gobierno descartó aplicar medidas antidumping y sostuvo que esos subsidios afectan a otros mercados, pero no a la Argentina. “No vamos a pagar más caros los caños”, afirmó una fuente de la Casa Rosada en declaraciones periodísticas.

Para el Presidente, el episodio forma parte de una transformación cultural más amplia contra el estatismo y el proteccionismo.

Fuente: Infobae