Milei endureció su pelea con Paolo Rocca y lo acusó de apostar contra su gobierno
El Presidente replicó un mensaje en X contra el CEO de Techint, en medio de la tensión por la adjudicación de un contrato millonario a una empresa extranjera.
El Presidente replicó un mensaje en X contra el CEO de Techint, en medio de la tensión por la adjudicación de un contrato millonario a una empresa extranjera.
La Justicia entendió que no está probado que el CEO de Techint estuviese al tanto del pago de coimas que dos directivos de la empresa admitieron ante el juez Claudio Bonadio.