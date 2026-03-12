El presidente Javier Milei expresó hoy su respaldo al vocero presidencial Manuel Adorni ante las críticas surgidas por haber incluido a su esposa en el viaje oficial a Nueva York por el evento Argentina Week.

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A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que los cuestionamientos carecen de fundamento y vinculó las críticas con una falta de comprensión de conceptos económicos.

“Si muchos sectores supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, afirmó el jefe de Estado.

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“Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian… Animo”, agregó en el mensaje publicado en su cuenta.

En la misma línea se expresó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también defendió al funcionario frente a la polémica.

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Además, ante la escalada de cuestionamientos, el ministro del Interior Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem manifestaron públicamente su respaldo al vocero presidencial. También lo hizo el asesor presidencial Santiago Caputo.

Fuente: con información de Noticias Argentinas