El presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete para el lunes a las 12:00 con el objetivo de delinear la agenda pública, reactivar la gestión y respaldar a Manuel Adorni, en medio de las investigaciones judiciales que lo involucran.

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La decisión se da luego de que el mandatario expresara públicamente su apoyo al jefe de Gabinete, quien quedó en el centro de la polémica por un viaje a New York junto a su esposa en el avión presidencial.

El encuentro también buscará avanzar en la denominada “segunda etapa de la gestión”, con proyección hacia lo que resta del año y el horizonte electoral de 2027. En ese marco, el Gobierno intenta mostrar a Adorni activo en sus funciones y desplazar el foco de las controversias recientes.

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El último cónclave entre el presidente y sus ministros se había realizado el 24 de febrero. Tras la reunión prevista, Adorni mantendrá encuentros individuales con los integrantes del Gabinete para coordinar líneas de trabajo.

En paralelo, la situación judicial del funcionario continúa en desarrollo. El fiscal Gerardo Pollicita lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, ante sospechas sobre la adquisición de propiedades que no estarían declaradas ni justificadas con sus ingresos.

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Además, el juez Ariel Lijo lleva adelante otra causa por un presunto conflicto de intereses vinculado a un vuelo en el que Adorni habría viajado junto al periodista Marcelo Grandio, quien mantenía contratos con la TV Pública.

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En los próximos días, también se espera la declaración de la escribana Adriana Nechevenko, quien deberá explicar la operatoria de compra de un departamento en Caballito por parte del funcionario y su esposa.

Como parte de la estrategia oficial, el Ejecutivo prevé impulsar en la Cámara de Diputados el debate por la modificación de la Ley de Glaciares, iniciativa que consideran clave para incidir en la agenda pública.

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Fuente: con información de DIB