El presidente Javier Milei aseguró hoy que la comunidad LGBTQI+ fue “usada” por sectores políticos en el marco de la marcha nacional realizada este sábado, en rechazo a su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. Según el mandatario, el video con sus declaraciones fue editado, y la versión completa de su mensaje “no brinda lugar a dudas”.

Durante el mismo intercambio, otro internauta le consultó sobre el cepo cambiario, y Milei respondió sin dar más detalles: “En 2026 no habrá más CEPO”.

Esta fue la primera reacción directa de Javier Milei a la marcha de este sábado. Hasta ahora, el presidente sólo había compartido una publicación del escritor y amigo personal Agustín Laje en sus redes sociales.

El único que se había manifestado públicamente hasta ahora había sido el vocero presidencial Manuel Adorni, quien luego de la marcha publicó un mensaje en X: “Los mismos de siempre, con sus mentiras renovadas y el fracaso habitual. El gobierno tiene una agenda inalterable: defender el proyecto de vida del prójimo siempre que no viole el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad privada. Fin”, escribió junto a dos fotos en las que se los ve al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al ex vicepresidente Amado Boudou en la manifestación.

Más temprano, el vocero también había respondido a un mensaje de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien esta mañana publicó un posteo en X sobre la manifestación: “Derecho a la prosperidad y a la felicidad son los límites que (Javier) Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde”, escribió la ex mandataria.

“Hablan del ‘derecho a la prosperidad’ aquellos que hundieron en la pobreza al 57% de la población y dejaron pobres a 2 de cada 3 niños en la Argentina. Hablan del ‘derecho a la felicidad’ aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación. Hablan. Fin”, fue la respuesta de Adorni.

La manifestación de este sábado fue convocada luego del discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos, en el que criticó las políticas y la ideología de género.

“En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil: son pedófilos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos con tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor”, dijo días atrás el mandatario en Suiza.

Tras esa frase, agrupaciones LGBT+ convocaron a una marcha que se realizó ayer en las principales ciudades del país.

“Esto es igual que la marcha del micromundo de las universidades, sólo le importa al mínimo porcentaje de progres que viven en la ciudad y tienen la vida resuelta”, dijeron muy cerca del Presidente, en referencia a las dos movilizaciones por el presupuesto para la educación superior de 2024, tras las cuales, efectivamente, no empeoró la imagen de Milei, al menos según las encuestas.

De hecho, Karina Milei decidió sostener la actividad de afiliación que tenía prevista para hoy en Villa Devoto, unos kilómetros al norte de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista que se desplazó desde el Congreso a la Casa Rosada. Y el propio Milei, que jamás se interesa por temas municipales, replicó, al tiempo que arrancaba la marcha, el llamado a asistir al encuentro de la referente porteña de LLA, Pilar Ramírez, con una foto de la cara de su hermana. “Vengan que acá sigue El Jefe! Afiliate!”, dijo, por su parte, la diputada y amiga de Milei, Lilia Lemoine, en un tuit al que adjuntó un video que la mostraba de buen humor bajo el sol en la plaza principal del barrio de la Comuna 11 donde se crió “el Jefe”.

Más allá de los intentos por desestimar el impacto y mostrarse impasibles, los libertarios desplegaron una estrategia discursiva para contrarrestar el efecto de la manifestación, con líneas que fueron adaptándose progresivamente a lo largo de los últimos días y durante la jornada de la marcha.

Fuente: Infobae