Son 44 años juntos, codo a codo, dándole al humor. Miguel del Sel y Chino Volpato se conocen de memoria y demuestran esa química en Miguel y Chino en banda, el espectáculo que los traerá de nuevo a la ciudad, el próximo 31 de agosto a las 21:00 en el Teatro Tronador (Santiago del Estero 1746). Es una vuelta, también, a una ciudad que aman: “Hicimos muchas temporadas exitosísimas, Mar del Plata es espectacular”, asegura Del Sel.

Vienen de recorrer Uruguay, con funciones en Montevideo y en ciudades del interior del país vecino: “Hemos conformado un grupo de trabajo, 24 artistas viajando, con colectivo de gira. Una producción muy grande. Decidimos ponerle todas nuestras ganas. Podríamos haber hecho algo más chico. Por los costos, o por la situación del país, los shows son más chiquitos. Pero con el Chino decidimos jugárnosla y por suerte salió todo bien”.

Como comenta el humorista, Miguel y Chino en banda es un show grande, que además de sus experimentadas presencias también cuenta con la cantante panameña Idania Dowman, el humor de Mauricio Jortack con sus personajes, y el mago y ventrílocuo Zaul Showman.

Obviamente no falta “La Tota”, en esta nueva unión entre Del Sel y Volpato.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Miguel del Sel cuenta que querían celebrar los 40 años de Midachi, pero por los compromisos laborales de Dady Brieva (el tercer histórico integrante) no se pudo concretar: “Ahí nos juntamos con el Chino y nos dijimos de poner todas las ganas”.

Y así salió este espectáculo en el que Del Sel recrea sus clásicos personajes, obviamente con “La Tota”, quien sobre el escenario recibirá saludos de las más destacadas figuras nacionales. “Es un show que tiene mucha polenta, que no tiene altibajos, cada uno que entra se luce. Estamos felices recorriendo todo el país”, remarca el actor y se lo nota contento con la propuesta.

MAR DEL PLATA

Regresar a la ciudad para el Midachi es volver a un lugar donde siempre fue feliz: “Ya de pibe iba con mi viejo y mi mamá. Siempre en marzo, el agua ya estaba más fría, aunque por ahí nos tocaba algún que otro verano lindo. Después con Midachi hicimos muchas temporadas exitosísimas, Mar del Plata es espectacular. Coincidió con esa primera vez que fuimos a Mirtha Legrand, fue todo un boom”.

Del Sel recuerda esa época como “extraordinaria”. Y especialmente esos programas con Mirtha Legrand donde “era todo improvisación, era jugarnos la vida, las posibilidades que te daba la televisión. En esos tiempos Mirtha, Susana, Tinelli marcaban 30 o 40 puntos de rating. Era la posibilidad para darte a conocer, para trascender, ser tres pibes de Santa Fe y llegar a ser conocido a nivel nacional te lleva mucho más tiempo que siendo de Buenos Aires”.

Entre el interminable anecdotario, Del Sel tiene dice que tiene el histórico logro de ser el único que se sentó en la silla de los almuerzos de Legrand, más allá de su hija y su nieta. “Nosotros lo hacíamos con desparpajo, íbamos a jugar, a divertirnos, los programas salieron muy espontáneos, nos hicimos muy conocidos y nos ayudó a hacer el carrerón que hicimos”, confiesa.

Y no deja de mirar atrás: “Tres humoristas, 41 años juntos, laburando de lo que nos gusta, lo que nos sigue haciendo felices. No se da todos los días. Hemos sembrado muy bien, la gente nos tiene mucho cariño. Habla de nuestra honestidad, de ser buenas personas. Ser buena gente por ahí no trasciende tanto, pero llegado cierto momento tiene mucho valor”.