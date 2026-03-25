Este miércoles 25 de marzo se presenta en Mar del Plata con condiciones mayormente nubladas, un ambiente fresco y una mañana marcada por el viento intenso .Se espera una temperatura mínima de 15 grados, y la máxima de 20 grados.

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Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá entre parcialmente cubierto y cubierto, con algunos momentos de apertura. En ese contexto, existe la posibilidad de que se registren lloviznas débiles, de corta duración y de forma localizada.

El viento será el factor predominante en el inicio de la jornada, con ráfagas fuertes a muy fuertes provenientes del sector sur, que podrían alcanzar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Con el correr de las horas, se espera una rotación hacia el este, acompañada de una disminución progresiva en la intensidad.

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En cuanto a la visibilidad, se mantendrá en niveles generales buenos. La temperatura se ubicará en valores frescos, acordes a un día con características más otoñales que veraniegas.

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