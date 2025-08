Luego de ser seleccionada por Luck Ra en La Voz 2025 y dar a conocer su talento, la cantante miramarense Micaela Mujica pasó por Los datos del día, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata, y relató cómo se vive en el programa del momento, sus sensaciones al cantar frente a grandes referentes de la música y la emoción cuando le comunicaron que había sido elegida en el casting inicial.

En primer lugar, sobre su participación en el show de talentos musicales, manifestó: “En ese momento me sentí nerviosa, pero al mismo tiempo quería inmortalizarlo. Es que me emocioné antes de entrar porque no podía creer que estaba a una puerta de cumplir un sueño que tenía hace muchos años. Fui muy consciente antes de cantar y cuando entré, fue como tirarse al vacío. Es un momento muy impactante. Ves los cuatro sillones gigantes adelante tuyo, la tribuna llena de gente y tenés 15 segundos de silencio antes de cantar, y te sentís muy pequeña”.

Sin embargo, recordó que una vez que empezó la canción pudo “disfrutarlo”, calmarse y “ser consciente de que estaba muy atravesada por muchas emociones”. Pero a su vez, la emoción también estuvo motivada por la entrevista previa, en la que estuvo acompañada por su abuelo de 90 años que “no salía desde la pandemia”.

“Fui amable conmigo, en cuanto a decirme que no pasaba nada si nadie se daba vuelta, aunque uno obviamente no quiere eso. Después pasó la mitad del tema, donde había estado mirando mucho al público, y recién ahí caí en las sillas y pensé en que ninguno me había elegido todavía”, sostuvo la joven cantante de la ciudad vecina.

A su vez, remarcó que se lo tomó “con mucha calma” y que mentalmente estaba preparada “dos meses antes” para esos minutos, en los que dejó de lado “la exigencia, la perfección y el control”. Como se nota en la gran mayoría de los participantes, aclaró que no estaba dando “el 100% en absoluto”, sino “un 30%” de su capacidad, provocado porque era “consciente” de lo que pasaba a su alrededor.

“Di lo mejor que tenía y cuando pensaba en si alguien se iba a dar vuelta, escuché el botón de Luck Ra, y dije: ´No puede ser´. Justo me quedaba el final de la canción. Fue hermoso y un alivio, y cuando miré la franja roja me emocioné”, aseguró Mujica.

Por otro lado, acerca de qué distingue a La Voz, destacó que el programa “es una experiencia que va en paralelo a un crecimiento personal” suyo y que la está “marcando para bien”, debido a que está “aprendiendo” y le enseñan a “soltar el control”, no exigirse y “a distinguir lo importante”.

En en la misma sintonía, con una sonrisa de par en par, expresó: “Conocí a todos mis compañeros, que son una locura de personas y artistas. La producción es espectacular y el trato que tenés ahí es amoroso. Son personas hermosas que hacen su trabajo de forma impecable y que nos hacen sentir muy bien acompañados. Tenés que estar preparado para estar ahí y ellos acompañan psicológicamente a cada participante”.

En paralelo, la miramarense de 23 años comentó que vivió seis meses en Buenos Aires, pero no logró adaptarse y cuando regresó a Mar del Plata, le comenzaron a surgir trabajos allá. Y según indicó, en esa etapa reconoció que “tenía que estar acá”, lo que le sirvió para crecer personalmente, gracias a la lectura y en parte, al hecho de darse un tiempo para ella y “estar sola”. No obstante, a raíz de este salto en su carrera, expresó que ahora sí le gustaría vivir en la gran ciudad.

En otro punto, explicó que para ingresar al programa se presentó en Buenos Aires, realizó el casting y a las dos semanas, un llamado desconocido por la mañana, luego de una larga noche tocando el piano, la descolocó con la noticia de que había entrado. “No sé por qué, pero atendí. ´¿Te llamaron de de algún programa?´, me preguntaron. Les dije que no. No entendía nada. Y ahí, dijo: ´Ah, porque estás adentro de La Voz Argentina´. Al microsegundo empecé a llorar, y encima estaba sola en Miramar ese día. No paraba de llorar y le pedí, por favor, que no me cortara”.

Tras ese inolvidable momento, la cantante contó que llamó a su familia y cuando llegaron a su casa, les dio la noticia. “Se pusieron todos a llorar. Estábamos muy emocionados. Es como que sigo emocionada, es re loco. Estuve casi un mes y medio sin poder decir nada, y era muy fuerte porque estaba en La Voz y nadie lo sabía”, concluyó sobre sus primeros pasos en el exitoso programa.