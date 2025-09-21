La cantante y compositora promete un recorrido musical que incluirá temas propios, pop melódico, rock nacional y covers reversionados en el Soundroom de Chauvin.

El concierto tendrá un sonido amplio y envolvente gracias a la banda que la acompañará, compuesta por percusión, guitarras, bajo, teclado y coros. Con una puesta en escena que combina matices orgánicos y electrónicos, el espectáculo busca generar una experiencia única para los asistentes.

Durante el verano de 2025, Mica Mujica fue coordinadora vocal y una de las voces principales de Big Time Women, espectáculo nominado a Mejor Producción Teatral Marplatense en los Premios Estrella de Mar.

En años anteriores, formó parte del elenco de la obra Argentina la Revista, ganadora de tres Estrella de Mar, y se presentó en el Teatro Colón de Mar del Plata junto a Facundo Arana y la Banda Sinfónica Municipal.

Las entradas para el show ya se encuentran a la venta a través de este enlace: https://entradas.chauvin.com.ar/soundroom/mica-mujica_3.

