Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en su trayectoria con la camiseta argentina. El capitán de la Selección cerró las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 como máximo goleador con ocho tantos, algo que consiguió por primera vez en su carrera.

A lo largo de seis procesos clasificatorios, el rosarino había quedado cerca en varias oportunidades, especialmente en el camino hacia Brasil 2014 cuando convirtió diez goles, apenas uno menos que Luis Suárez. En esta ocasión, Messi superó a figuras de nivel internacional y alcanzó el liderato de la tabla.

En estas Eliminatorias, sus goles llegaron en partidos clave: anotó el 1-0 frente a Ecuador en el debut, un doblete en el 2-0 contra Perú, un hat-trick en la goleada 6-0 sobre Bolivia y otro doblete en el 3-0 ante Venezuela, totalizando ocho conquistas.

La marca cobra aún más relevancia considerando que el astro argentino no había logrado ser máximo artillero en las cinco participaciones previas: Alemania 2006 (0 goles), Sudáfrica 2010 (4), Brasil 2014 (10), Rusia 2018 (7) y Qatar 2022 (7).

Así terminó la tabla de goleadores:

Jugador Goles Lionel Messi 8 Luis Díaz 7 Miguel Terceros 7 Salomón Rondón 6 Enner Valencia 6 Darwin Núñez 5

Con este registro, Messi no solo aseguró su nombre en lo más alto de la clasificación sudamericana, sino que también reafirmó su vigencia en la antesala de un nuevo Mundial, donde Argentina defenderá la corona obtenida en Qatar 2022.