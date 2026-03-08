Playadito encabezó el ranking de las yerbas más vendidas de la Argentina en 2025 con 56,7 millones de kilos distribuidos, seguida por el grupo Las Marías con 49,05 millones, según un informe elaborado por Plan B Misiones a partir de datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Ads

El relevamiento ubicó en el tercer lugar a CBSé con 24,5 millones de kilos comercializados durante el año, mientras que La Cachuera -empresa responsable de la marca Amanda- ocupó el cuarto puesto con 19,9 millones de kilos.

En el quinto lugar se ubicó Cordeiro, productora de Verdeflor, con 15,5 millones de kilos, seguida por Rosamonte con 14,3 millones. A partir del séptimo puesto los volúmenes de ventas se reducen considerablemente respecto de los principales actores del sector.

Ads

Puede interesarte

La séptima posición correspondió a Yerbatera Misiones SRL -empresa que reúne las marcas Nobleza Gaucha y Cruz de Malta- con 10,9 millones de kilos vendidos. Luego se ubicaron la Cooperativa de Montecarlo, con las marcas Aguantadora, Pampa y Sinceridad, con 9,3 millones, y Llorente y Cía, productora de La Tranquera, con 8,9 millones.

El ranking continuó con Piporé en el décimo lugar con 6,7 millones de kilos, seguida por Andresito con 6,6 millones, Cachamai -responsable de Cachamate- con 6,3 millones y Romance con 5,7 millones.

Ads

Entre las empresas con ventas por debajo de los cinco millones de kilos aparecen Navar SRL, con la marca Primicia, con 4,7 millones; Establecimiento Imhoff, productor de Buen Día, con 4,2 millones; y la Cooperativa La Hoja, con su marca homónima, con 4,1 millones.

Puede interesarte

El ranking se completa con Bonafé -marca Más Sabor- con 3,7 millones de kilos, La Cumbrecita con 3,5 millones, Sanesa -marca Natura- con 3,2 millones y Mate Rojo con 2,6 millones.

De acuerdo con el informe, el mercado argentino de la yerba mate continúa altamente concentrado en pocas empresas. Solo Playadito y el grupo Las Marías superaron juntos los 105 millones de kilos vendidos durante 2025, más del doble que cualquier otra compañía individual del ranking.

Ads

Además, el relevamiento destacó la fuerte presencia de empresas radicadas en Misiones, provincia que concentra gran parte de la producción y el procesamiento de yerba mate en el país.

Fuente: con información de Infobae