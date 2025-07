Miles de militantes y dirigentes peronistas se movilizaron en Plaza de Mayo para expresar su respaldo a la ex presidente Cristina Fernández, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión en el caso Vialidad. En un mensaje dirigido a la militancia desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, la ex mandataria agradeció el apoyo y criticó la medida judicial que le prohíbe salir al balcón para saludar a sus seguidores, calificándola como una acción de “cachivaches”.

“Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escuchar ‘vamos a volver’. Eso revela una voluntad. Ese país donde los laburantes llegaban a fin de mes y los jubilados tenían remedios no fue una utopía, lo vivimos durante 12 años y medio, y dejamos al país desendeudado”, expresó.

Además, cuestionó el modelo económico actual, representado por el presidente Javier Milei, al que describió como “injusto e insostenible” y con un “vencimiento, como el yogurt”.

Puede interesarte

El acto contó con la presencia de dirigentes políticos y sindicales, entre ellos Axel Kicillof, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Teresa García, Eduardo Valdés, Anabel Fernández Sagasti, Julián Domínguez, Agustín Rossi, Hugo Yasky, Víctor Santa María, Roberto Baradel, José Mayans, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Lucía Corpacci, entre otros.

La movilización, inicialmente prevista en Comodoro Py, se trasladó a Plaza de Mayo tras conocerse la resolución de la prisión domiciliaria. El Gobierno dispuso controles en los accesos a la ciudad, mientras que la Policía de la Ciudad reforzó la seguridad con un tercer anillo en los alrededores de la plaza.

Fuente: con información de Infobae