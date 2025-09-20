militancia

Cien días de Cristina presa: el peronismo se movilizó a la casa de la ex presidente
Militantes y dirigentes de diversos sectores del kirchnerismo se congregaron para arengar y cantar en solidaridad con la líder opositora.
Militantes y dirigentes de diversos sectores del kirchnerismo se congregaron para arengar y cantar en solidaridad con la líder opositora.
El mensaje fue transmitido en Parque Lezama. Además cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
Miles se concentraron en Playa de Mayo, donde se emitió el discurso grabado. La ex presidente cuestionó al Gobierno de Javier Milei y a la Justicia, a los que calificó de “cachivaches”.
Es la fecha en la que el peronismo rinde homenaje a la vuelta al país de Juan Domingo Perón, el 17 de noviembre de 1972, tras 17 años de proscripción y exilio. La concentración tuvo lugar en el centro.