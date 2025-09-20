En medio de la campaña electoral rumbo a las legislativas del 26 de octubre, el peronismo organizó una movilización masiva este sábado para respaldar a Cristina Fernández, quien cumple seis años de prisión por la causa Vialidad. La concentración comenzó alrededor de las 15:00 en San José 1111, en el barrio de Constitución, donde la ex presidente reside bajo arresto domiciliario. Militantes y dirigentes de diversos sectores del kirchnerismo se congregaron para arengar y cantar en solidaridad con la líder opositora.

Minutos después de la llegada de numerosos manifestantes, Cristina Fernández salió al balcón de su departamento para saludar a la multitud reunida en las inmediaciones. La ex presidente se sumó a los cánticos y arengó a la militancia, en un gesto que conmovió a los presentes.

“Gracias por estar siempre”, expresó CFK desde sus redes sociales, acompañando el mensaje con varias fotografías de la movilización hacia su hogar.

Entre los asistentes destacaron dirigentes de primera línea del kirchnerismo, como la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza; el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro; y el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella. Este último afirmó: “Estar junto a Cristina es un acto de resistencia y esperanza”. Y agregó: “Cada día queda más claro que el objetivo era proscribirla para saquear el país”.

Mayra Mendoza, por su parte, denunció: “Es una condena injusta. Es una causa armada. Cristina es una mujer inocente y lo que estamos viendo acá es un secuestro por parte de aquellos que no aceptan gobiernos populares, gobiernos que trabajen por el salario de los trabajadores, por la recuperación de la industria nacional, por la educación pública, gratuita y de calidad, que es eso lo que hizo Cristina y eso es lo que no le perdonan. Cristina está secuestrada por el poder, pero está acompañada por el pueblo”.

Wado de Pedro, en tanto, señaló: “La historia vuelve a repetirse. Les molestó Perón, les molestó Lula y hoy les molesta ella. Por eso la difamaron, la atacaron y hasta intentaron matarla. No hay libertad ni democracia con persecución, proscripción y violencia”. Y añadió que a 100 días de encierro “estamos acá para acompañarla y exigir su libertad. Porque ella representa la esperanza de millones, y porque sabemos que con militancia la vamos a liberar y a transformar la Argentina para siempre”.

La marcha contó también con una columna del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Horas antes, el mandatario había asegurado: “Hoy se cumplen 100 días de la detención de Cristina. Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”.

En la previa de la movilización, Cristina Fernández criticó duramente al presidente Javier Milei y a su equipo económico. “¡Che Milei! ¡Que olor a default!... Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días... ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”, escribió la ex presidente en su cuenta de X durante la mañana.

En otro mensaje publicado en la red social, CFK profundizó su acusación: “¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’… que acá la única banda… es ‘la banda del carry trade’ del Toto Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!”.

Y remató: “Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo ‘estamos defendiendo el peso’, cuando vos bien sabés que están financiando la fuga a dólar barato (¡otra vez hermano!… y van…), con los le que pediste prestado al Fondo Monetario… más los que te dio el Banco Mundial, el BID y cuanto dólar pudiste manotear”.

Desde el fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena, Cristina Fernández ha mantenido una activa presencia en la política nacional, principalmente a través de sus redes sociales, con mensajes críticos hacia el gobierno de Milei. Ha salido al balcón en varias ocasiones para saludar a seguidores autoconvocados y ha enviado mensajes a actos partidarios, incluyendo un saludo público al gobernador Kicillof por el triunfo en las legislativas provinciales del 7 de septiembre.

La convocatoria de este sábado se enmarcó en una semana clave para el peronismo, un día después de un gran encuentro en Ensenada impulsado por Kicillof para fortalecer la campaña de Fuerza Patria. Al acto asistieron cerca de 200 dirigentes, entre candidatos, intendentes y representantes gremiales. Allí, el gobernador afirmó: “Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando, estando cerca de la gente, y demostrar una vez más que el peronismo está de pie, latiendo y que seguimos sumando fuerzas”.

El gesto de Kicillof también buscó disipar tensiones internas, como la polémica por sus declaraciones sobre la necesidad de “nuevas canciones” en el peronismo. Fuentes kirchneristas confirmaron que la propia CFK intervino para asegurar la participación de su sector en Ensenada, aunque persisten reclamos por la desdoblamiento electoral y la unidad partidaria. “Cristina fue la que más bregó por la unidad en septiembre; Axel hasta tenía listas propias. Septiembre fue de todos y octubre también”, señaló un referente K.

Fuente: con información de TN