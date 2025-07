Si bien se realizó la autopsia sobre el nene de 2 años que murió ayer en Playa Serena luego de caer en un pozo ciego, el médico mandó a realizar nuevas pericias según indicó el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia. “Lo que causó la muerte fue un paro cardiorrespiratorio”, contó en declaraciones a El Marplatense.

El fiscal comentó que la autopsia se realizó esta mañana, “pero no está concluida porque el médico mandó a hacer algunas pericias más”. El menor murió ayer en el Materno Infantil, donde fue trasladado desde el CAPS Serena.

Sobre el hecho, Vera Tapia indicó que “todavía no sabemos” cómo ocurrió, pero en primera instancia lo que se sabe es que “el nene estaba jugando en el parque y en un momento lo perdieron de vista, lo empezaron a buscar y lo encontraron a dos casas del lugar, adentro del pozo”.

Otro detalle particular es la situación de los padres del nene, quienes todavía no pudieron ser notificados de la causa por “homicidio culposo” debido al estado de shock en el que se encontraban. “Todavía no estaban despiertos hoy de la mañana porque les habían dado un sedativo en el hospital ya que estaban muy mal”, confió el fiscal.

Se recuerda que el menor fue trasladado ayer por un adulto al CAPS Serena, luego del incidente ocurrido en una vivienda de Calle 433 Bis al 1400, del barrio Playa Serena. Allí le realizaron tareas de RCP mientras se esperaba una ambulancia.

Una vez que arribó la ambulancia, y tras reiterados intentos de reanimación, se pudo constatar que presentaba signos vitales, por lo que se decidió su traslado al Materno Infantil. El menor fue trasladado con el acompañamiento de un móvil policial.

Sin embargo, y más allá del trabajo de los médicos, finalmente el menor murió alrededor de las 18:30 según informaron fuentes del nosocomio. La causa fue tomada por la Unidad Fiscal N°11 de Delitos Culposos, a cargo de Germán Vera Tapia, quien procedió a tomar testimonio entre los vecinos y al personal de salud interviniente.