Una joven fue salvajemente agredida a la salida de un boliche en Mendoza donde se encontraba festejando su cumpleaños. Una patota la atacó y terminó inconsciente tendida en la calle.

El violento episodio ocurrió en la madrugada del pasado domingo en las inmediaciones del local bailable Iskra, en la localidad mendocina de Godoy Cruz.

Samira, quien ahora tiene 29 años, había ido al boliche junto a sus hermanos y amigos. Cuando decidieron regresar a sus casas, advirtieron que un grupo de jóvenes estaba con actitud sospechosa rodeando uno de sus vehículos.

“Mis hijos buscaban que se alejaran del auto, pero los empezaron a insultar y se defendieron. Rodeaban al coche, cuando mi hijo se acercó para subir, se dio cuenta de que la puerta había sido forzada. Ahí empezaron a buscarle pelea”, contó Hugo, padre de los jóvenes agredidos, en declaraciones.

El hecho se desarrolló pasadas las 5 de la mañana y según precisó el hombre, “era una patota importante” la que comenzó a golpear a Samira y sus hermanos.

En medio de la pelea, aparecieron más personas que se sumaron a apoyar a los agresores. “A ese grupo se les sumó un auto blanco que paró y se bajaron más pibes. Ahí la pelea se hizo muy desigual, eran muchos contra tres varones y las chicas. Mis hijas intentaron separar porque empezaron a patear el auto y a tirarle piedras. Uno de los pibes, le pegó una piña que la desmayó”, agregó el papá.

Hugo señaló que Samira recibió la trompada cuando fue a “pedirles que dejen de pegarle al auto”. “Ayer ella no se pudo levantar bien porque estaba mareada. Está con el oído que no escucha y no puede comer porque no puede mover la boca. Se desmayó porque le pegaron en la pera”, continuó.

Además de la chica de 29 años, a su hermano también le pegaron “una piña desde atrás y lo tiraron a la acequia”. “Cuando se repuso y volvió para defender a las chicas lo salieron a corretear con piedras”, relató el padre.

El hombre destacó que al llegar al lugar se encontraba la policía y una ambulancia, pero consideró que las autoridades policiales “no pueden hacer nada”. Sin embargo, todo quedó registrado en un video que filmaron desde otro auto unas chicas que presenciaron la escena. Testigos del hecho, filmaron el momento en el que uno de los agresores primero patea el vehículo y luego golpea en la cara a Samira.

Las chicas se pusieron en contacto con los hermanos y le pasaron el video que puede resultar un elemento clave para dar con la patota. “Los tienen que encontrar, porque se ven perfectamente, igual que el auto”, señaló el padre de las víctimas.

Según informó un medio local, la denuncia judicial ya está radicada pero hasta el momento no lograron identificar a ninguno de los agresores. “Le pido a la gente que si alguien los conoce, que aporte datos al 911 para apurar el trámite de encontrarlos. En la imagen del video se ve bien la cara del pibe. Pedimos que nos ayuden”, enfatizó Hugo.

Samira fue derivada este lunes al Cuerpo Médico Forense por pedido del Ministerio Público para constatar la gravedad de las lesiones sufridas en la madrugada del domingo.

