El delegado del Puerto, Patricio Ciminelli, informó que en los últimos treinta días repararon 76 cuadras y realizaron tareas de limpieza y mantenimiento en espacios públicos.

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El área, que depende de la secretaría de Participación Ciudadana a cargo de Gustavo Serebrinsky, trabaja a diario con el objetivo de mejorar las calles y los espacios públicos.

En tanto, el personal y la maquinaria de vialidad de la delegación repararon 76 cuadras en frentes de trabajo ubicados en ocho barrios: Bosque Peralta Ramos, Jardín Peralta Ramos, El Progreso, Mar y Sol, Los Acantilados, Alfar, Las Avenidas y San Martín.

Allí hicieron tareas de engranzado, nivelado y repararon cunetas en calles que consensuaron con las sociedades de fomento de acuerdo a cuál necesitaba una reparación con más urgencia. Al mismo tiempo, priorizaron los reclamos que hacen los vecinos al 147 Centro de Atención al Vecino, las que utilizan los servicios como el transporte y las que se mostraban más deterioradas tras las lluvias.

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Por otra parte, la delegación desarrolló tareas de mantenimiento, cortes de césped, desmalezado y poda en plazas, plazoletas, boulevares, establecimientos educativos y centros de salud. También intervinieron en veredas y banquinas de barrios del sur: en total, los equipos de la delegación realizaron tareas en más de 350 mil metros cuadrados.

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