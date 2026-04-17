El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad, avanza con la intervención integral de la Ruta Provincial 6 en los municipios de Pilar, Exaltación de la Cruz y Campana, con obras de repavimentación, rehabilitación de calzadas y mejoras en la infraestructura vial para optimizar la seguridad y la conectividad.

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Las tareas contemplan la repavimentación de los sectores más deteriorados y la rehabilitación de los tramos en mejor estado en ambos sentidos de circulación, junto con la puesta en valor de 16 puentes viales y 12 puentes hidráulicos, el mejoramiento de alcantarillas, la señalización vertical y horizontal, el recambio de luminarias y la instalación de barandas de defensa vehicular en toda la traza intervenida.

Al respecto, el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, señaló que “esta obra permitirá potenciar el desarrollo productivo de la región y optimizar la conectividad y la seguridad vial para los vehículos que la transitan diariamente”.

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Los trabajos se desarrollan en cinco tramos y son financiados con recursos provinciales y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales, que busca mejorar las condiciones de circulación para usuarios y transporte en general.

La intervención permitirá optimizar la circulación diaria, que varía entre 6000 y 35.000 vehículos según el tramo, y fortalecer el rol estratégico de esta vía, que conecta el complejo portuario de Zárate-Campana con el de La Plata.

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La Ruta Provincial 6 tiene una extensión de 178 kilómetros y constituye el cuarto anillo de circunvalación del Area Metropolitana de Buenos Aires, junto al Camino de Cintura, la avenida General Paz y la Autopista Presidente Perón. Se extiende desde su intersección con la Ruta Provincial 215, en el Gran La Plata, hasta la ciudad de Zárate, donde empalma con la Ruta Nacional 12, atravesando 12 municipios.

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Además de su importancia logística, la traza vincula zonas industriales como Pilar y Cañuelas, regiones agrícola-ganaderas como Exaltación de la Cruz, General Las Heras, Marcos Paz y San Vicente, y la cuenca láctea comprendida entre Brandsen y General Rodríguez, consolidándose como un eje clave para la producción bonaerense.