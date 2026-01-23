Un megaoperativo antidrogas permitió desbaratar una estructura dedicada a la venta de estupefacientes al menudeo en la Costa Atlántica. El principal detenido, apodado “El Cuervo”, fue arrestado junto a otras dos personas durante allanamientos en viviendas de Santa Teresita y Mar del Tuyú.

Según trascendió, “El Cuervo” sería un exintegrante de la barra brava de San Lorenzo y actuaba como proveedor central en puntos clave de la zona comercial y de playa. En el mismo procedimiento, fue aprehendida su pareja, señalada como administradora de ventas, cobros y depósitos bancarios, y otro integrante apuntado como responsable de la venta y recaudación.

La causa fue impulsada por la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores y la UFI N°3 del Departamento Judicial Dolores, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes del Partido de La Costa. La pesquisa se extendió por más de un año y culminó con un despliegue coordinado de fuerzas.

Durante los allanamientos se secuestraron dosis de cocaína fraccionadas y listas para la venta, balanzas de precisión, elementos de corte, dos armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Del operativo participaron la Sección Canes de la Superintendencia de Drogas, la Dirección UTOI, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y la Jefatura Departamental La Costa, bajo la conducción del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell. También estuvo presente la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa.

En total, tres personas quedaron detenidas y un cuarto sospechoso fue notificado en el marco de la investigación, que continúa para determinar posibles ramificaciones de la banda en la región.

Fuente: Infobae