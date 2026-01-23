Megaoperativo narco en La Costa: cayó el líder de una banda que vendía drogas en Santa Teresita y Mar del Tuyú
Tras más de un año de investigación, la Policía detuvo al cabecilla de una organización narcocriminal en el Partido de La Costa. El procedimiento incluyó diez allanamientos simultáneos y se realizó en el marco del Operativo Sol 2026.
Un megaoperativo antidrogas permitió desbaratar una estructura dedicada a la venta de estupefacientes al menudeo en la Costa Atlántica. El principal detenido, apodado “El Cuervo”, fue arrestado junto a otras dos personas durante allanamientos en viviendas de Santa Teresita y Mar del Tuyú.
Según trascendió, “El Cuervo” sería un exintegrante de la barra brava de San Lorenzo y actuaba como proveedor central en puntos clave de la zona comercial y de playa. En el mismo procedimiento, fue aprehendida su pareja, señalada como administradora de ventas, cobros y depósitos bancarios, y otro integrante apuntado como responsable de la venta y recaudación.
La causa fue impulsada por la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores y la UFI N°3 del Departamento Judicial Dolores, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes del Partido de La Costa. La pesquisa se extendió por más de un año y culminó con un despliegue coordinado de fuerzas.
Durante los allanamientos se secuestraron dosis de cocaína fraccionadas y listas para la venta, balanzas de precisión, elementos de corte, dos armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
Del operativo participaron la Sección Canes de la Superintendencia de Drogas, la Dirección UTOI, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y la Jefatura Departamental La Costa, bajo la conducción del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell. También estuvo presente la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa.
En total, tres personas quedaron detenidas y un cuarto sospechoso fue notificado en el marco de la investigación, que continúa para determinar posibles ramificaciones de la banda en la región.
Fuente: Infobae
