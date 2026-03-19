Personal de la Prefectura Naval Argentina desplegó un megaoperativo contra el narcotráfico, con nueve allanamientos simultáneos en Mar del Plata, Necochea y La Caleta (Partido de Mar Chiquita), que derivaron en la detención de tres hombres y el secuestro de drogas, armas, vehículos y dinero en efectivo, en el marco de una causa a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata.

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Los procedimientos fueron ordenados por el juez Santiago Inchausti y se realizaron a partir de una investigación que sigue el rastro de maniobras vinculadas al narcotráfico en Mar del Plata, con conexiones en Necochea.

La causa fue instruida por la Unidad Fiscal - Area de Investigación y Litigio de Casos Complejos - Oficina de Narcocriminalidad, encabezada por el fiscal Santiago Eyherabide, junto a su auxiliar Hércules Giffi, quienes derivaron las actuaciones a la Autoridad Marítima Nacional.

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En los operativos, llevados adelante por personal de las Prefecturas Mar del Plata y Quequén y de la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte, se logró la detención de tres hombres argentinos, todos mayores de edad.

Durante los allanamientos se incautaron estupefacientes -entre ellos cocaína-, balanzas de precisión, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, cuatro automóviles, armas de fuego y municiones, además de otros elementos de interés para la causa como teléfonos celulares, notebooks y unidades de almacenamiento. El valor total de lo secuestrado supera los 47 millones de pesos.

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Los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a dependencias de Prefectura en Mar del Plata y Quequén, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Federal interviniente.