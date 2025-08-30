La clasificación del Gran Premio de Países Bajos volvió a confirmar la supremacía de McLaren en el trazado de Zandvoort. Oscar Piastri fue el más rápido y se aseguró la pole position con un registro de 1:08.662, superando a su compañero de equipo Lando Norris, que se ubicó segundo, y al local Max Verstappen , que completó el top tres con Red Bull. Por detrás, la sorpresa la dio Isaac Hadjar con su Racing Bulls.

Ads

En lo que respecta a Franco Colapinto, la ilusión de avanzar a la Q2 quedó trunca en la primera tanda clasificatoria. El argentino marcó un tiempo que lo dejó en la 16ª posición, quedándose a pocas décimas del corte peleando con Antonelli y su compañero Pierre Gasly. De esta manera, largará desde la octava fila en una pista donde los sobrepasos suelen ser escasos, lo que complica sus aspiraciones de sumar en la carrera.

El resultado se dio en un contexto complejo para el piloto de Pilar. Flavio Briatore, director ejecutivo de Alpine, manifestó en las últimas horas que no está conforme con el desempeño de Colapinto en esta temporada de rotación de asientos y dejó entrever que su continuidad está bajo análisis. La presión se siente en un momento clave del año, cuando el argentino necesita mostrar consistencia para ganarse un lugar definitivo en la escudería.

Ads

Más allá de la situación de Colapinto, la clasificación dejó la certeza de que McLaren será la referencia en Zandvoort, con dos autos sólidos y rápidos. El local Verstappen tratará de dar pelea pero quedaron cerca los Racing Bulls de gran fin de semana y los Ferrari que llegaron a meterse entre los mejores 10.

Posición Piloto Escudería Q1 Time Q2 Time Q3 Time 1 Oscar Piastri McLaren 1:09.338 1:08.964 1:08.662 2 Lando Norris McLaren 1:09.469 1:08.874 1:08.674 3 Max Verstappen Red Bull 1:09.696 1:09.122 1:08.925 4 Isack Hadjar Racing Bulls 1:09.980 1:09.439 1:09.208 5 George Russell Mercedes AMG Petronas 1:09.676 1:09.313 1:09.255 6 Charles Leclerc Ferrari 1:09.906 1:09.304 1:09.340 7 Lewis Hamilton Ferrari 1:09.900 1:09.261 1:09.390 8 Liam Lawson Racing Bulls 1:09.779 1:09.383 1:09.500 9 Carlos Sainz Williams 1:09.980 1:09.472 1:09.505 10 Fernando Alonso Aston Martin 1:09.950 1:09.366 1:09.630 11 Kimi Antonelli Mercedes AMG Petronas 1:09.845 1:09.493 — 12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing — — — 13 Gabriel Bortoleto Sauber — — — 14 Pierre Gasly Alpine — — — 15 Alex Albon Williams — — — 16 Franco Colapinto Alpine — — — 17 Nico Hulkenberg Sauber — — — 18 Esteban Ocon Haas — — — 19 Ollie Bearman Haas — — — 20 Lance Stroll Aston Martin — — —

Ads