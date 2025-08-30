McLaren se adueñó de Zandvoort y Colapinto terminó 16º en la clasificación
Oscar Piastri volvió a brillar en el Gran Premio de Países Bajos y se quedó con la pole, escoltado por Lando Norris y Verstappen. El argentino Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 y cerró la tanda en la 16ª posición, en medio de las críticas de Alpine a su rendimiento.
La clasificación del Gran Premio de Países Bajos volvió a confirmar la supremacía de McLaren en el trazado de Zandvoort. Oscar Piastri fue el más rápido y se aseguró la pole position con un registro de 1:08.662, superando a su compañero de equipo Lando Norris, que se ubicó segundo, y al local Max Verstappen , que completó el top tres con Red Bull. Por detrás, la sorpresa la dio Isaac Hadjar con su Racing Bulls.
En lo que respecta a Franco Colapinto, la ilusión de avanzar a la Q2 quedó trunca en la primera tanda clasificatoria. El argentino marcó un tiempo que lo dejó en la 16ª posición, quedándose a pocas décimas del corte peleando con Antonelli y su compañero Pierre Gasly. De esta manera, largará desde la octava fila en una pista donde los sobrepasos suelen ser escasos, lo que complica sus aspiraciones de sumar en la carrera.
El resultado se dio en un contexto complejo para el piloto de Pilar. Flavio Briatore, director ejecutivo de Alpine, manifestó en las últimas horas que no está conforme con el desempeño de Colapinto en esta temporada de rotación de asientos y dejó entrever que su continuidad está bajo análisis. La presión se siente en un momento clave del año, cuando el argentino necesita mostrar consistencia para ganarse un lugar definitivo en la escudería.
Más allá de la situación de Colapinto, la clasificación dejó la certeza de que McLaren será la referencia en Zandvoort, con dos autos sólidos y rápidos. El local Verstappen tratará de dar pelea pero quedaron cerca los Racing Bulls de gran fin de semana y los Ferrari que llegaron a meterse entre los mejores 10.
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Q1 Time
|Q2 Time
|Q3 Time
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:09.338
|1:08.964
|1:08.662
|2
|Lando Norris
|McLaren
|1:09.469
|1:08.874
|1:08.674
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:09.696
|1:09.122
|1:08.925
|4
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1:09.980
|1:09.439
|1:09.208
|5
|George Russell
|Mercedes AMG Petronas
|1:09.676
|1:09.313
|1:09.255
|6
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:09.906
|1:09.304
|1:09.340
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:09.900
|1:09.261
|1:09.390
|8
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:09.779
|1:09.383
|1:09.500
|9
|Carlos Sainz
|Williams
|1:09.980
|1:09.472
|1:09.505
|10
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:09.950
|1:09.366
|1:09.630
|11
|Kimi Antonelli
|Mercedes AMG Petronas
|1:09.845
|1:09.493
|—
|12
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|—
|—
|—
|13
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|—
|—
|—
|14
|Pierre Gasly
|Alpine
|—
|—
|—
|15
|Alex Albon
|Williams
|—
|—
|—
|16
|Franco Colapinto
|Alpine
|—
|—
|—
|17
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|—
|—
|—
|18
|Esteban Ocon
|Haas
|—
|—
|—
|19
|Ollie Bearman
|Haas
|—
|—
|—
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
|—
|—
|—
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión