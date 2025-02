El básquet marplatense tuvo en actividad hasta finales del 2024 a un jugador con una extensa trayectoria en la Liga Nacional y que ha dejado un profundo recuerdo en muchos amantes de este deporte en la ciudad. Maximiliano Maciel decidió retirarse de la actividad luego de que Kimberley anunciara que no jugará Liga Federal este año y dialogó sobre esta decisión en Marca Deportiva Radio.

“Era el momento justo, primero en lo personal por un montón de dolores que vengo acarreando ya hace rato y creo que también era para quedarse con una etapa linda de lo que fue todo el trabajo, los resultados fueron muy positivos en los últimos dos años. Era quedarme con una buena imagen del lugar que estaba y con una buena imagen personal”, dijo sintetizando el entrerriano.

Los tiempos modernos del deporte que practica obligan a tener que adaptarse. No es el mismo básquet que jugó hace 24 años cuando hizo su debut con Boca en la temporada 2000. “Si hay algo bueno que tiene el básquet es que constantemente está evolucionando, una de las cosas en las que más se nota es en la velocidad a la que está jugando, la intensidad, también hay mucho choque, pero sobre todo ir y venir todo el tiempo es algo común. Muchos clubes y entrenadores sobre todo están intentando jugar a eso. Tuve que adoptar un montón de hábitos nuevos que por ahí antes no tenía como el entrenamiento, el descanso, la alimentación, hay un montón de cosas que hoy entran en juego que por ahí antes no lo hacían tanto. Fueron dos años buenísimos para mí en lo personal, estoy muy contento porque aprendí muchísimo. Los resultados están a la vista, han sido recontra positivos”.

La intensidad hoy, como en la mayoría de los deportes, parece ser la característica número 1 que deben tener los jugadores y eso para Maciel, ayuda: “Me gusta este estilo de juego porque hace que, al ser más intensos, si vos preparás a tus jugadores física, técnica y mentalmente podés hacer más largos los equipos. Los jugadores participan mucho más ya desde categorías tempranas. Al ser mucho más rápido el juego también tenés que tomar decisiones mucho más rápidas. Todo eso se puede lograr con trabajo, o sea, con entrenamiento, con el entrenador viendo qué necesita cada jugador y por supuesto el jugador poniéndose a disposición para mejorar todo eso”.

En Kimberley, particularmente, hay un desafío enorme en el 2025 que es sostener el profesionalismo en la estructura a pesar de no tener un equipo disputando la Liga Federal como en los últimos años: “Los chicos siguen trabajando con la misma idea y la misma motivación. Algo que se logró es que los jugadores de Primera quieran trabajar a nivel profesional. En este nivel se hace muy difícil porque los chicos estudian, trabajan, tienen otras obligaciones fuera de eso y encima después tenés que ir a entrenar. En las categorías inferiores están muy motivados como para querer hacerlo a nivel profesional. Nosotros durante estos dos años y medio tuvimos el preparador físico a disposición, la nutrición. Hubo algunos chicos a los que se les aconsejó, por ejemplo, que vayan al psicólogo, lo hicieron y les dio resultado. Y los más jóvenes vieron eso y les llamó la atención. Muchos chicos pidieron ir con la nutricionista que trabaja con el equipo. Eso habla muy bien de lo que se hizo. Tal vez sean los chicos los que empujen a los entrenadores y al club a mantenerse en ese nivel de profesionalismo”.

NUEVA ETAPA

En paralelo al anuncio de su retiro, se informó que comenzará su carrera como entrenador dirigiendo a la categoría U17 del “Dragón” en lo que es otro desafío interesante: “La idea es que los chicos a partir de categoría U17 sigan la línea del equipo de primera, por supuesto, con las cosas a favor y con las cosas que tiene en contra. Son chicos que ya vienen con mucho básquet encima, que están muy bien formados en lo que tiene que ver en lo técnico, en lo táctico, y ni hablar con todo lo que es la convivencia también, hay un montón de cosas que por ahí a veces no se ven, que son muy buenas y que los chicos de este grupo ya lo tiene totalmente incorporado”.

JUGADOR DE ROL

Al momento de definir sus 24 años de carrera, confesó no haber tenido tiempo aún de analizar, mirando hacia atrás, lo que ha sido un prolífico recorrido: “No sé qué habré sido, la verdad que no sé. Eso probablemente te lo pueda responder otro jugador, otro entrenador o un hincha. Siempre me consideré un jugador de rol. Siempre me gustó aportar para el equipo, tratar de ver dónde había una falencia y no hacerme cargo del problema sino ayudar a que se pueda solucionar. Me sorprendió muchísimo y para bien la cantidad de mensajes que recibí de afecto y en la parte personal. Eso es lo que a uno más le queda de su carrera y de su trabajo”.