El senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, reclamó la eliminación de los derechos de exportación que hoy pesan sobre el sector pesquero argentino. “Necesitamos un Estado que acompañe a las actividades productivas y que deje de ponerle trabas al trabajo y al desarrollo. No más retenciones en la pesca”, sostuvo Abad.

Ads

Durante una recorrida por un establecimiento industrial pesquero en Mar del Plata, el senador expresó su preocupación al observar líneas de producción detenidas, con maquinaria de última generación completamente embalada, sin uso. “Equipamiento que podría estar generando empleo, agregando valor y aumentando el ingreso de divisas, permanece parado por la falta de competitividad que impone el actual esquema impositivo y por la baja de la demanda internacional”, explicó.

Abad subrayó que la industria pesquera constituye el octavo complejo exportador del país y genera miles de empleos directos e indirectos en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. “Es un sector estratégico, que necesita previsibilidad y reglas que fomenten la inversión y la producción”, afirmó.

Ads

La eliminación de las retenciones, según el senador, es una medida clave para reactivar el sector:

• Haría más competitivo al langostino salvaje argentino frente al camarón de cultivo de otros países, con menores costos de producción.

• Fomentaría nuevas inversiones en infraestructura, flota y plantas industriales.

• Estimularía la generación de empleo estable.

• Impulsaría el ingreso de divisas y el desarrollo de las economías regionales con puerto pesquero.

“Este viernes se resolvió el conflicto que había paralizado la actividad del langostino por varios meses, lo que trae alivio a muchas familias. Pero no alcanza con destrabar coyunturas. Es hora de dar señales claras y duraderas. El sector pesquero necesita crecer, exportar y generar trabajo. Y para eso, eliminar las retenciones es un paso imprescindible”, concluyó Abad.

Ads

Puede interesarte