En un emotivo encuentro realizado hoy en la sede de la Diócesis de Mar del Plata, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, junto a la presidente del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Marina Sánchez Herrero, le entregaron al obispo diocesano Monseñor Ernesto Giobando un ejemplar del sello postal conmemorativo en homenaje al Papa Francisco.

“Monseñor, quería compartirle algo muy especial. Desde el Senado de La Nación y junto al Correo Argentino impulsamos la impresión de estampillas y una colección filatélica en homenaje al legado del Papa Francisco. Es una manera sencilla, pero muy significativa, de reconocer todo lo que inspira en nuestro país y en el mundo”, expresó Abad durante la entrega.

Con motivo de homenajear a Bergoglio, el legislador impulsó desde el Senado de la Nación dos proyectos de ley: uno para la emisión de un sello postal, y otro para la circulación de una moneda y un billete de curso legal con la imagen del soberano y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano desde 2013 hasta su fallecimiento en 2025.

En ese marco, Abad destacó que el proyecto busca tender puentes simbólicos: “Vamos a enviar un ejemplar de esta colección al Papa León XIII, acompañado por una carta personal. Me parece importante unir estos dos pontificados que, cada uno en su tiempo, marcaron la historia de la Iglesia”.

El proyecto del sello postal ya cuenta con dictamen en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Es importante resaltar que, en paralelo a la presentación de los dos proyectos, el referente de la UCR envió una carta al presidente de Correo Argentino, Camilo Baldini, quien confirmó que la entidad trabaja en una edición especial titulada “Homenaje a S.S. Francisco”.

“El Papa Francisco es una figura universal, que trascendió las fronteras del Vaticano para convertirse en una voz ética y moral en defensa de la paz y la fraternidad. Su legado debe perdurar no sólo en la memoria, sino también en un símbolo cotidiano. Cada estampilla será un recordatorio de los valores que él encarna: el diálogo, la inclusión y la solidaridad”, concluyó el senador nacional por la Provincia.

La reunión también permitió un intercambio sobre la realidad social actual. Por su lado, Giobando manifesó su preocupación por la situación de los sectores más vulnerables, mientras que Abad compartió su visión respecto de los desafíos políticos y económicos del presente.

En ese marco, el obispo expresó su anhelo de “que el ‘sello Francisco’ siga presente en las decisiones políticas y económicas, porque no cabe duda de que fue una figura que siempre buscó la fraternidad y colocó en el centro a los más vulnerables, algo que hoy resulta imprescindible”. Y en el final del encuentro, le obsequió a Abad un Rosario bendecido por el Papa Francisco.

En tanto, Sánchez Herrero es la impulsora del proyecto de la calle Papa Francisco en Mar del Plata, ya aprobada por el Concejo, y también presentó y fue aprobado un memorial del Papa Francisco frente a la catedral.