El ex futbolista y referente del deporte argentino Maxi Rodríguez encabezó un encuentro en Mar del Plata bajo el eje Experiencia, liderazgo y trabajo en equipo, una propuesta orientada a compartir su recorrido profesional y reflexionar sobre los valores del alto rendimiento. La actividad se realizó en el Sheraton Mar del Plata Hotel, con organización de TBSA y el acompañamiento del Hospital Privado de Comunidad (HPC).

En un ida y vuelta con la audiencia, el ex jugador de Newell’s y la Selección se refirió a la formación de futbolistas. En ese sentido señaló que “los chicos tienen que dedicarse a ser jugadores de fútbol. Hay que entrenar mucho y hacerlo con pasión. Todo lo que uno hace con pasión no se vive como un esfuerzo, porque cuando hacés lo que te gusta, eso no tiene precio”. Por eso señaló que es “muy importante el trabajo de los entrenadores de inferiores y la formación. Hay que acompañar a los chicos y no dañarlos con palabras negativas”.

De todos modos, reconoció que es “fundamental estudiar”. Rodríguez consideró que “se pueden hacer las dos cosas: fútbol y estudio. El estudio es una herramienta para la vida después de ser profesional. Hay que seguir formándose como personas”. Sobre esto reconoció que “puede ser cansador y agotador”, pero indicó que “todos los jugadores lo hicieron y lo tienen que hacer. Entrenar, jugar al fútbol y estudiar tienen que ir de la mano”.

El ex futbolista también se refirió a los sinsabores de la profesión. “Siempre hay discusiones, peleas y cosas que van pasando. Lo importante es que no dañen al grupo. El grupo está por encima de cualquier nombre propio, aunque haya jugadores importantes o con peso dentro del plantel”. Tras remarcar que “la parte más difícil es mediar cuando hay cambios, discusiones o peleas”, destacó que las decisiones finales siempre las toma el entrenador: “Eso pasa en el fútbol y va a seguir pasando, como en cualquier empresa o en cualquier grupo de trabajo. Lo importante es que quede dentro del vestuario y no dañe al equipo”.

Rodríguez se mostró como referencia al recordar que le tocó perder una final del mundo y también una semifinal de Copa Libertadores con Newell’s. “Son momentos en los que sentís que se terminó todo. Al otro día te tenés que levantar igual, porque están tus compañeros mirándote. Y cuando sos el jugador de más experiencia o un líder no podés estar con la cabeza gacha. Aunque estés destruido por dentro, tenés que levantarte y seguir”, expresó y arrojó una máxima: “La cabeza es muy importante, en el fútbol como en la vida”.

Gran concurrencia en el Sheraton para escuchar a Maxi Rodríguez.

También hubo tiempo para recordar el logro de la Selección en el Mundial de Qatar. “Por suerte terminó como queríamos todos, levantando la Copa del Mundo. Y eso fue posible porque teníamos un líder muy especial”, relató.

En ese sentido, Rodríguez una anécdota con Messi. Relató que durante un encuentro en París, le comentó casi al pasar que estaba pensando en organizar su partido despedida. Al decirle la fecha, Messi advirtió que coincidía con su cumpleaños, lo que hizo suponer que no podría estar presente. Sin embargo, la víspera del partido recibió un mensaje de Messi preguntándole cómo debía presentarse y qué tenía que hacer al día siguiente. “La verdad es que eso habla de lo que es Leo como persona. Era su cumpleaños y se pasó todo el día conmigo”, destacó.